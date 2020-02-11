В прошлом году на свет появилось 770 маленьких случчан. Имена более 30 новорождённых встречаются довольно редко. «Кур'ер» узнал, как живётся случчанам, которых назвали нетипичными именами, как относится к ним церковь и какие моменты доставляют дискомфорт.

Иверс Ламан



«Имя мне выбирал отец, он военный и назвал меня в честь друга из Литвы, — рассказал— Никто не возражал, хотя в семье все имена обычные. Когда крестили, то моё имя оказалось ближе к имени Иван.

В школе меня особо никто не дразнил, потому что сложно придумать кличку к этому имени. Я к нему привык и никогда не думал менять.

Сейчас наибольшая сложность возникает, когда делаю заказы в интернет-магазинах. Консультанты, думая, что неправильно расслышали имя, переспрашивают по несколько раз. Вообще, незнакомым я представляюсь каким-то простым именем, чтобы избежать объяснений. Моя жена это знает и, бывает, мне подыгрывает. Например, когда в доме делали ремонт и к нам приехали строители, чтобы не обращать их внимание на моё имя, она назвала меня другим. Я сразу понял и отозвался. Когда приходится оформлять документы, имя диктую по буквам".

Фелиция и Земфира

«Моя бабушка и её сестра всю жизнь прожили в Слуцке, — рассказалавнучка Фелиции и Земфиры. — Они родились в многодетной семье, родителей звали Анна и Дмитрий. У братьев и сестёр были простые имена: Лидия, Евгений, Александр.

Необычные имена предложила старшая сестра Лидия, которая прочитала заметку в газете, удивилась и настояла, чтобы сестёр назвали именно так.

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Земфира была по характеру очень мягкая, спокойная, творческая, доброжелательная. Фелиция, напротив, напористая, упрямая, с математическим складом ума.

Помню, моя мама, тётя, бабушка никогда не называли их полными именами, а только Феля и Фира, несмотря на почтенный возраст. А соседка называла Фелю на иностранный манер — не Феля, а Фэля.

Для Слуцка такие имена были большой экзотикой. У бабушки Фелиции были регулярные проблемы с документами, её имя почти все писали с ошибками. Всю жизнь Земфира и Фелиция прожили вместе, но ни одна из них не нашла счастья в личной жизни.

Свою дочь я хотела назвать Фелицией, в честь бабушки, но мама переубедила. И мы выбрали ей имя Стефания".

Виталия Пытель

«С моим именем в семье связана такая история, — рассказала. — Когда мама ещё лежала в роддоме, её навестить пришла близкая подруга, которую звали Виталия. Она ей сказала: «Пока не назовёшь дочь моим именем — не выпущу». Мама дорожила подругой и назвала меня так. Родители всегда звали меня Витка. А во дворе каких только имён не придумывали: Витоша, Витьба. При знакомстве, когда узнавали имя, многие шутили, что родители, наверное, ждали мальчика.

Когда я познакомилась с моим будущим мужем, оказалось, что его тоже зовут Виталий. Ему моё имя показалось необычным, и он даже сначала называл меня Викой.

Однажды совпадение имён привело к недоразумению. Жили мы в агрогородке, где все друг друга знают. Я пошла получать зарплату в банк, а мне сказали, что пришла зарплата моего мужа, а не моя. Не хотели обслуживать, пока в паспорт не заглянули. Мне имя не очень нравится, но менять его не планирую, привыкла уже".

Когда церковь говорит «нет»

«Имя человека присутствует во многих таинствах церкви: крещение, отпевание, соборование, молебны. В миру человек может зваться иначе, чем по-церковному. Имя даётся в честь святого, который защищает, сопутствует в жизни. Если человек живёт в православной культуре, то, конечно, предпочтительнее людей называть соответствующими именами, — рассказал Александр Шкляревский, настоятель храма иконы Божией Матери «Целительница» в Слуцке. — В конце прошлого года Священный синод Русской православной церкви признал возможность крещения людей именами, канонизированными православными церквями других государств.

Если, например, подаётся молебен за усопшего, а его имя не канонизировано, нужно указать, что человек крещёный, и пояснить ситуацию.

Выбор имени — сложный и часто субъективный вопрос, который требует от священника обширного знания и ответственности.

Бывает, что родители настаивают на редком имени, тогда для крещения выбирается имя, приближенное к желаемому. Но если родители хотят назвать ребёнка в честь марки автомобиля, а такое тоже встречается, тогда мы однозначно говорим «нет».

Комфортно ли человеку с редким именем в культурной среде

«Называя ребёнка необычным именем, люди преследуют разные цели: выделиться из толпы, не быть «как все». Некоторые слишком верят в пред­определённость, считают, что нужные качества с именем передадутся ребёнку. Некоторые думают, что просто «обязаны» назвать в честь врача, принимавшего роды, друга семьи, лучшей подруги или других родственников, — отметила Марина Чижик, психолог. — Слово имеет силу, и любое необычное имя привлекает внимание, несёт определённый смысл и энергетику.

Но комфортно ли будет ребёнку в нашей культурной среде с необычным именем?

Если имя настолько редкое или вычурное, что вызывает повышенный интерес окружающих, то оно может осложнить человеку жизнь. Дети с неблагозвучными именами часто подвергаются насмешкам одноклассников или за ними закрепляются обидные клички. В результате ребёнок страдает, переживает, у него вырабатываются комп­лексы. Бывает, что свою обиду за неподходящее имя он переносит на родителей, обвиняя их в своих неудачах. Несочетаемые или нелепые имя и отчество могут повлиять и на карьеру.

Поэтому при выборе имени ребёнку родителям стоит всесторонне обдумать, как будет жить с таким именем ребёнок дальше, а не идти на поводу своей прихоти".