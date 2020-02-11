«Я бы с удовольствием одевалась как бомж, но ношу классику». Посмотрите, как одевается менеджер из Слуцка

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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«На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни. В этом материале о своём гардеробе рассказывает Диана, менеджер из Слуцка.

1.Юбка-шорты серого цвета и удобный гольфик

Юбку-шорты серого цвета в мелкую клетку купила совсем недавно. Затем под неё подобрала ботинки цвета серый металлик. Гольфик цвета «баклажан» хорошо сочетается с серым. В этом образе я чувствую себя комфортно, могу так пойти на работу.

2. Чёрные джинсы, поясная сумка и надписи на одежде

Мне очень нравится этот look, но ношу его редко, больше под настроение. Вообще я бы с удовольствием одевалась как бомж, но понимаю, что в повседневной жизни классика уместнее.

3. Маленькое чёрное платье и пиджак в полоску

Если честно, то в этом платье я выхожу куда-то редко — оно короткое. Могу пойти с мужем в кафе или на «тусэ». Ботинки на невысоком каблуке, поэтому можно танцевать хоть всю ночь.

Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @_mon_alisa. Звони по телефону 8044 540 29 39 (Алиса).

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