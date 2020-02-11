Благоустройство дворов, дорог, нехватка работы — эти и другие проблемы обозначили работники филиала ОАО «Волатавто» на встрече с Андреем Янчевским, председателем Слуцкого райисполкома. Один из сотрудников рассказал «Кур'еру», какой ему запомнилась эта встреча.

Встреча с работниками предприятия «Волатавто» состоялась во вторник, 11 февраля, в актовом зале предприятия. Вместе с главой района пришли представители райисполкома и коммунальной службы. Собравшимся предложили задавать вопросы, касающиеся общественных проблем, меньше личных.

План ремонта улиц

Один из работников поинтересовался планом ремонта, который ежегодно печатают в СМИ. Там уже три года подряд значится ремонт по улице Некрасова, но её так и не ремонтируют.

Андрей Янчевский пояснил, что план носит ориентировочный характер и составляется для того, чтобы никто в эту очерёдность не вклинился. А сами работы идут тогда, когда есть финансирование. Дальше задавали вопросы каждый по своей жилой зоне, дому, прилегающей территории.

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Работа

Мастер предприятия сказал, что, по статистике, Слуцк является городом, где большой отток рабочей силы, и поинтересовался, что руководство планирует предпринять.

Мэр ответил, что сейчас в городе есть новый крановый завод — высокотехнологичное производство. Также введён дрожжевой завод, где высокие зарплаты. Но согласился, что в последнее время случчане чаще стали искать работу в Минске, потому что там зарплата выше. Он отметил, что в Слуцком районе успешно работает сельскохозяйственная отрасль — в районе надои молока такие же, как в Витебской области.

Андрей Янчевский поделился с рабочими своим наблюдением, что более доброжелательные люди работают на предприятиях с более низкой зарплатой, а там, где заработки выше, - люди более притязательные.

Автобусы

Был задан вопрос о неудобном расписании городских автобусов. На это мэр пообещал в следующий раз брать на встречу директора автопарка, так как этот вопрос задают практически на любом предприятии. Он согласился, что в выходные дни добраться из центра до 11-го городка можно только один раз в час, хотя проезд до Минска из Слуцка занимает полтора часа.

«Бродвей» и женщины

Люди интересовались, почему на деньги, которые собрали на субботнике, купили «Бродвей» (подметально-уборочная машина), но территорию по-прежнему метут женщины. В ответе Андрей Янчевский сказал, что техника работает, но от ручного труда отказаться полностью не получится.

Парковки, детские площадки

Многих собравшихся волновало, почему детские площадки и парковки не благоустраивают возле домов старой постройки.

Мэр пояснил, что новые дома строят по новым нормам, поэтому там достаточно места на парковки и детские площадки, что сделать возле старых домов невозможно. По словам мэра, одна из сложных проблем города — это ливневая канализация в отдельных микрорайонах города.

Индивидуально

На встрече коммунальщики сразу после подсказки участника встречи получили задание убрать арматуру, торчащую на дорожке в 11-м городке. «Если кто-то пострадает — отвечать будете вы», — сказал глава района. Тех, кто во время встречи обращался с личными проблемами, попросили остаться, чтобы записать их вопросы более подробно.