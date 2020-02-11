Бегали с носилками и тушили огонь. Как дети из Слуцка почувствовали себя юными спасателями

Весь февраль в Слуцке проходит благотворительная акция «29 добрых дел». Сегодня, 11 февраля, день добрых дел был в дошкольном центре развития ребёнка «Золотой ключик».

Для воспитанников старшей группы детского сада и учащихся 2-го класса средней школы № 2 была организована встреча с Павлом Райкевичем, начальником караула Слуцкого РОЧС.

Сначала он провёл с детьми викторину по пожарной безопасности. Затем в игровой форме дети закрепили знания. Они соревновались, кто первым донесёт на носилках пострадавшего, потушит огонь, добежит до воды.

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«Такая акция в нашем учреждении проходит впервые. Дети остались в восторге, и для нас это самое главное. А тема пожарной безопасности всегда актуальна, важна и полезна», — рассказала «Кур'еру» Анжела Пискун, заместитель заведующей по основной деятельности ДЦРР «Золотой ключик».

Проект «29 добрых дел» реализовывается во всех учреждениях образования Слуцкого района. Организаторы планируют привлечь внимание к категории нуждающихся во внимании и заботе учащихся. Участники акции будут посещать не только детские сады, но и Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Всех желающих вовлекут в организацию игровых и других полезных мероприятий с детьми.