Куда в Слуцке сходить влюблённым и одиноким 14 февраля. Обзор мероприятий

В пятницу, 14 февраля, в Слуцке пройдёт несколько мероприятий, посвящённых Дню всех влюблённых. Lampa сделала обзор вечерних программ, которые стоит посетить.

Ответить на вопросы

Что: квиз «Love is», посвящённый вопросам любви.

квиз «Love is», посвящённый вопросам любви. Где : Bar Office № 7 (здание ресторана «Колизей»).

: Bar Office № 7 (здание ресторана «Колизей»). Когда: 14 февраля в 19 часов.

14 февраля в 19 часов. Цена: 10 рублей.

Поиграть

Что: настольные игры «Крокодил», «Мафия», «Соображариум» и другие.

настольные игры «Крокодил», «Мафия», «Соображариум» и другие. Где: ночной клуб Parking.

ночной клуб Parking. Когда: 14 февраля с 19 до 22 часов.

14 февраля с 19 до 22 часов. Цена: 3 рубля.

Потанцевать

Реклама

Что: дискотечная программа для молодёжи.

дискотечная программа для молодёжи. Где: Молодёжный центр.

Молодёжный центр. Когда: 14 февраля с 19 до 22 часов.

14 февраля с 19 до 22 часов. Цена: 3 рубля.

Послушать песни

Что: концертная программа «Любовь тебя найдёт», посвящённая Дню всех влюблённых.

концертная программа «Любовь тебя найдёт», посвящённая Дню всех влюблённых. Где: городской Дом культуры.

городской Дом культуры. Когда: 14 февраля в 18.30.

14 февраля в 18.30. Цена: 10 рублей.