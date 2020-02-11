Куда в Слуцке сходить влюблённым и одиноким 14 февраля. Обзор мероприятий

Виктория Капская
-
0

В пятницу, 14 февраля, в Слуцке пройдёт несколько мероприятий, посвящённых Дню всех влюблённых. Lampa сделала обзор вечерних программ, которые стоит посетить.

Ответить на вопросы

Бар «Офис» находится в здании ресторана «Колизей», вход справа
  • Что: квиз «Love is», посвящённый вопросам любви.
  • Где: Bar Office № 7 (здание ресторана «Колизей»).
  • Когда: 14 февраля в 19 часов.
  • Цена: 10 рублей.

Поиграть

Встреча с Алёной Корниенко. Случчанкам расскажут, как рискнуть на длительное путешествие. Приём заявок

  • Что: настольные игры «Крокодил», «Мафия», «Соображариум» и другие.
  • Где: ночной клуб Parking.
  • Когда: 14 февраля с 19 до 22 часов.
  • Цена: 3 рубля.

Подробности — здесь.

Потанцевать

Куда в Слуцке сходить влюблённым и одиноким 14 февраля. Обзор мероприятий

Реклама
  • Что: дискотечная программа для молодёжи.
  • Где: Молодёжный центр.
  • Когда: 14 февраля с 19 до 22 часов.
  • Цена: 3 рубля.

Послушать песни

Куда в Слуцке сходить влюблённым и одиноким 14 февраля. Обзор мероприятий

  • Что: концертная программа «Любовь тебя найдёт», посвящённая Дню всех влюблённых.
  • Где: городской Дом культуры.
  • Когда: 14 февраля в 18.30.
  • Цена: 10 рублей.
Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.