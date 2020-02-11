Куда в Слуцке сходить влюблённым и одиноким 14 февраля. Обзор мероприятий

В пятницу, 14 февраля, в Слуцке пройдёт несколько мероприятий, посвящённых Дню всех влюблённых. Lampa сделала обзор вечерних программ, которые стоит посетить.
Ответить на вопросы
- Что: квиз «Love is», посвящённый вопросам любви.
- Где: Bar Office № 7 (здание ресторана «Колизей»).
- Когда: 14 февраля в 19 часов.
- Цена: 10 рублей.
Поиграть
- Что: настольные игры «Крокодил», «Мафия», «Соображариум» и другие.
- Где: ночной клуб Parking.
- Когда: 14 февраля с 19 до 22 часов.
- Цена: 3 рубля.
Подробности — здесь.
Потанцевать
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- Что: дискотечная программа для молодёжи.
- Где: Молодёжный центр.
- Когда: 14 февраля с 19 до 22 часов.
- Цена: 3 рубля.
Послушать песни
- Что: концертная программа «Любовь тебя найдёт», посвящённая Дню всех влюблённых.
- Где: городской Дом культуры.
- Когда: 14 февраля в 18.30.
- Цена: 10 рублей.
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