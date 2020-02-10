Ночью в Старых Дорогах жители Слуцка и Солигорска на два часа застряли в поезде

Ехала вчера (воскресенье, 9 февраля. — Прим. ред.) на дизеле Осиповичи-Слуцк, который отправлялся в 21.30, а прибывал в Слуцк в 23.37. Но мы прибыли только в 2.30 ночи.

На станции Старые Дороги нас попросили выйти и сообщили, что отправление будет через 1.20. В итоге мы отправились только через 1.30−1.40.

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Состав тянули без электричества и тепла. Потом мы стояли 40−60 минут на станции Некраши. На улицу нас не выпускали. Света нет, тепла нет.

Нам ничего не сообщали. Только под конец сказали, что мы стоим по техническим причинам и, когда мы отправимся, нам сообщат. В итоге мы там простояли больше часа. И прибыли в Слуцк только в 2.30 ночи.

А кто на Солигорск, их попросили пересесть на другой дизель.

Сами понимаете состояние людей. Все замёрзли, неизвестность, выйти нельзя. Ничего не сообщают.

В итоге оказалось, что дизель на станции Старые Дороги сломался и его тянули до станции Некраши, там уже сломался и тот, кто нас тянул. И мы ждали следующего, кто нас потянет.

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