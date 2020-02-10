Первые подпольщики Слуцка: кто и когда

Борьба жителей Слуцка против нацистских оккупантов — одна из самых сложных тем. В ней до сих пор немало «белых пятен» и незаслуженно забытых имён. Однако уверенно можно утверждать, что патриотическое сопротивление началось сразу же после захвата города.

Несмотря на жестокость оккупационного режима, количество борцов с захватчиками постоянно росло, а их дела уже после войны вписались в историю Случчины как героическая страница.

В начале борьбы

Первые подпольные группы зачастую формировались стихийно. Они имели возможность собирать информацию, однако передавать её было некому. Для организации диверсий нужны были оружие, взрывчатка, тщательная подготовка и связь с партизанами. На установление её потребовалось время.

Небольшие партизанские группы, которые состояли из оказавшихся в окруже­нии красноармейцев, появились в нашем районе в июле 1941 года.

Возникавшие партизанские отряды сами остро нуждались в помощи подпольщиков, особенно в получении от них необходимой информации и медикаментов. Первым, кто установил связь со слуцким подпольем, был отряд под руководством Василия Захаровича Коржа, базировавшийся на Старобинщине. Командование этого формирования, организованного ещё до прихода немцев, руководило большинством слуцких подпольных групп.

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Этому примеру последовали вновь сформированные партизанские отряды. Практически каждый из них имел связных и своих разведчиков, живших в городе. По заданию партизан случчане шли на службу в различные учреждения, полицию, тюрьму и даже в гебитскомиссариат.

Немалую роль в организации борьбы с захватчиками сыграли также люди, оставшиеся на оккупированной территории по заданию. Они под видом специалистов устраивались к немцам на работу, параллельно создавая очаги сопротивления. В Слуцке ими было организовано подполье в городской аптеке и лесхозе.

Вклад в борьбу с врагом внесли и военнопленные. Некоторых из них немцы привлекли к работе на узле связи и электростанции, а они создали там свою группу и установили связь с партизанами.

Дерзкий рейд

Важным событием, подтолкнувшим случчан к организованному сопротивлению оккупантам, стал дерзкий налёт на Слуцк, совершённый партизанским отрядом под командованием Максима Ивановича Жуковского, секретаря Краснослободского райкома партии. Произошло это в начале июля 1941 года, буквально через неделю после того, как немцы захватили город.

Сразу оговоримся, что этот отряд был специально оставлен в тылу у немцев и состоял из подготовленных бойцов.

Накануне операции партизанские разведчики проникли в Слуцк и от местных жителей выяснили, что немецкая воинская часть покинула город, а новый оккупационный гарнизон ещё не прибыл.

Воспользовавшись моментом, партизаны ворвались в город, рассеяв ружейным и пулемётным огнём немцев. Были разгромлены комендатура, почта, телеграф, сожжён склад с военным обмундированием. Захваченные запасы продовольствия (хлеб, зерно, мука) партизаны раздали жителям города. В ходе налёта была освобождена большая группа военнопленных.

Для немцев это стало шоком, а местные жители убедились, что установленный «новый порядок» не так уж и прочен.

Через пару дней отряд Жуковского на некоторое время смог захватить Красную Слободу, разгромив тамошний гарнизон. Разговоры об этом ещё долго гуляли по городу, укрепляя дух сомневающихся и воодушевляя патриотов.

За эти операции Жуковский был награждён в августе 1941-го орденом Ленина.

Кто был первым

В Постановлении бюро Слуцкого горкома КПБ, принятом 22 ноября 1976 года, говорится, что первыми подпольными организациями в Слуцке являются:

Подпольная группа, созданная в д.Новодворцы. Руководители — А.Д. Фомин и М.И. Богунов. Действовала с октября 1941 года.

Подпольная группа в автомастерских. Руководитель — П.Я. Маглыш. Действовала с декабря 1941 года.

Подпольная группа в узле связи и электростанции. Руководители — Н.И. Видякин и Д. В Ковшов. Действовала с декабря 1941 года.

Однако фактическое начало формирования подполья в Слуцке следует отнести к августу 1941-го. У его истоков стояла семья Маглыш: глава Яков Дмитриевич, его дочь Надежда и её муж Иван Батурин.

Энергичная и общительная Надежда Маглыш через знакомых уже в конце лета 1941 года установила связь с партизанским отрядом Коржа, который базировался в районе Старобина. Снабжала партизан разведывательными данными и медикаментами. Совместно с мужем при участии партизан организовала печатание листовок, которые распространялись в Слуцке. Первый провал произошёл, когда полицейские нашли у Ивана Батурина листовки. Он был арестован и водворён в слуцкую тюрьму. На допросах держался мужественно, несмотря на пытки. Надежда каждый день бегала к тюрьме. С чердака соседнего дома разговаривала с мужем, но никаких перспектив на спасение не было.

В начале октября, ничего не добившись от Ивана Батурина, фашисты расстреляли его в Горевахе. Ночью после расстрела Надежда с подругой выкопала тело мужа из общей могилы и похоронила его отдельно.

Примерно в это же время из фашистского плена бежал Пётр Маглыш и вернулся в Слуцк. Фактически уже сформировавшуюся подпольную группу он и возглавил. Числен­ность её со временем возросла до 20 человек. Без сомнения, костяк одного из первых подпольных формирований в Слуцке составляли Надежда и Яков Дмитриевич Маглыш.

Этот материал является частью цикла публикаций о Слуцке и случчанах в годы Великой Отечественной войны. Как захватывали Слуцк, чем жили случчане в оккупации, как работало подполье, как освобождали и восстанавливали город. Все материалы цикла — здесь.