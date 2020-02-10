Почему в Слуцке около магазина № 46 собирались таксисты и снизили тарифы

В понедельник, 10 февраля, в редакцию «Кур'ера» позвонил обеспокоенный читатель и попросил узнать, почему с утра на стоянке около магазина № 46 на улице М. Богдановича собирается много машин такси. Одни уезжают, их сменяют другие.



По словам слуцких таксистов, они собираются на стоянке около магазина № 46, чтобы установить новые тарифы на свои таксометры в организации «Белсчёттехника», которая расположена рядом. Потому что водители не имеют права самостоятельно менять что-либо в таксометрах.

Тарифы уменьшаются.

Теперь минимальный — 2 рубля от одного километра. За второй и последующий километры — по 40 копеек.

минимальный — 2 рубля от одного километра. За второй и последующий километры — по 40 копеек. До этого было — 3 рубля и 60 копеек соответственно.

В «Белсчёттехнике» подтвердили «Кур'еру», что одна из организаций, которая занимается перевозкой пассажиров в Слуцке, решила уменьшить тарифы.

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Почему уменьшились тарифы

Таксист, работающий в организации, которая снизила тарифы, рассказал «Кур'еру», почему так произошло.

«На рынок (в Слуцк — Прим.ред.) пришёл сервис-агрегатор пассажирских перевозок. Все отчисления уходят за границу. Он не платит, грубо говоря, ни налогов, ничего. Перечисляет копейки, идёт большой отток средств из государства, — пояснил собеседник. — Сегодня мы перебивали таксометры. Конкуренты вынуждают нас, чтобы мы понижали тарифы, потому что люди начинают ездить с ними. Им всё равно, что куда-то уходят деньги. Им главное, чтобы было дешевле.

Мы провели собрание, все согласились. Сделали тарифы дешевле, чем у нового игрока. У них они могут меняться от часа пик, от погоды и так далее. Они приходят в какой-то город, завоёвывают рынок, выживают местных таксистов. А потом ставят свои условия, например, в час пик берут 10 рублей».

Что вы думаете по поводу уменьшения тарифов? Пишите в комментариях.