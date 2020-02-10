В Беларуси уже в 15-й раз открыт приём заявок на крупнейший конкурс социальных проектов — Social Weekend. Организаторы призывают: если у вас есть какая-то идея, чтобы улучшить жизнь в вашем городе или деревне, обращайтесь к ним. И возможно, вы получите деньги на это.

Амбассадоры Social Weekend готовы помогать, начиная с оформления заявки. А те идеи, которые получат спонсорство, будут определены на конкурсной основе.

Спонсоры конкурса готовы платить от 1000 до 15 000 рублей за проекты в области образования, медицины, здорового образа жизни, помощи детям и даже популяризации музыки.

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Дедлайн подачи заявок — 29 февраля. Подробности — здесь.