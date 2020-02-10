Подарите романтический вечер в ресторане «Заря»

14 февраля в День святого Валентина ресторан «Заря» приглашает Вас провести незабываемый романтический вечер, подарит всем влюблённым праздничное настроение, уютную и тёплую атмосферу.
В праздничной программе:
- незабываемые звуки саксофона
- великолепные песни о любви в живом исполнении
- зажигательные танцы
Вход свободный, начало программы в 20.00
Бронирование столиков: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 3
Тел. 801 795 5 46 87, 801 795 5 23 41
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КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555
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