Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в начале года

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за январь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в начале года
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 3 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам января на сайте kurjer.info зарегистрировано 825 123 визита (сессии).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 269 323 визитов (в 3 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

Новости и сюжеты

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Нелокальные сюжеты

О происшествиях

«САХАРНОЕ ДЕЛО». Кроме того, в конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого). О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января. Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал генеральный прокурор Беларуси. Все публикации о «сахарном деле» — здесь.

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