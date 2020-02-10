Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в начале года

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за январь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.
Голые цифры
По итогам января на сайте kurjer.info зарегистрировано 825 123 визита (сессии).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 269 323 визитов (в 3 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
Новости и сюжеты
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Нелокальные сюжеты
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О происшествиях
- В начале января стало известно о гибели в Старых Дорогах сержанта-контрактника. Он умер в больнице после того, как получил травму в воинской части. У Дмитрия Грицкевича остались 20-летняя жена Мария и двое годовалых детей — Даник и Егор. Жена погибшего о происшествии узнала из СМИ.
- Слуцкая милиция выражает соболезнования родным и близким Владимира Хотько.
- В Слуцке задержали заведующую терапевтическим отделением. Её подозревают в получении взяток.
«САХАРНОЕ ДЕЛО». Кроме того, в конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого). О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января. Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал генеральный прокурор Беларуси. Все публикации о «сахарном деле» — здесь.
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