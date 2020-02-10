Задержание директора сахарного комбината. Как это сказалось на СФК «Слуцк»

«Сахарное дело» вызвало большой резонанс и в футбольном сообществе. Не секрет, что Николай Прудник и Михаил Криштапович возглавляют предприятия, которые активно поддерживают местные клубы — «Слуцк» и «Городею». И влияние директоров на футбол всегда было очень значимым.

Сайт tribuna.com пытается разобраться, что будет дальше с «сахарными» клубами.

Николай Прудник не был фанатом футбола, но при нём началось восхождение «Слуцка»

63-летний руководитель родился и вырос в деревне Селище неподалёку от Слуцка. После окончания школы ушёл в армию. Служил в Подмосковье — занимался в школе служебного собаководства.

Вернувшись в родные места, пошёл учиться в сельскохозяйственный техникум. Будущий руководитель всегда хотел быть агрономом и, получив соответствующее образование, устроился по специальности на Слуцкий сахарный комбинат, где сперва около 20 лет занимался повышением урожайности сахарной свёклы. В 90-х возглавил агрономическую службу, в 1999 году стал заместителем директора по сырью. Вскоре после этого объёмы поставок свёклы на предприятие резко возросли.

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В 2004 году Николай Прудник стал директором комбината, и предприятие продолжило развиваться. Сейчас в сырьевую базу комбината входят более 120 хозяйств. Комбинат — одно из градообразующих предприятий Слуцка и несколько лет подряд признавался лучшим сахарным заводом в Евразийском экономическом сообществе.

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При Николае Пруднике начался подъём слуцкого футбола. Руководитель никогда не считал себя ярым болельщиком, но и не стал открещиваться от команды, как его предшественники. Например, экс-председатель «Слуцка» Олег Караневский вспоминал, что прежнее руководство комбината не нашло средств, чтобы вывести команду на республиканский уровень.

Прудник ознакомился с делами клуба вскоре после того, как возглавил предприятие. На приём к директору пришли Караневский и на тот момент главный тренер команды Сергей Крот. «Сахарники» выступали в чемпионате области и только мечтали о профессиональных лигах. Именно об этом и зашёл разговор. Прудник ответил: «Выиграете чемпионат области — всё будет». Когда команда выполнила задачу, Караневский и Крот снова оказались в кабинете босса. Тот был краток: «Раз обещал, работаем».

Прудник рассматривал «Слуцк» как социальный проект и всегда старался делать так, чтобы клуб соответствовал своему статусу. Например, когда команда вышла в первую лигу, возник вопрос с автобусом. Сахкомбинат купил транспорт и почти даром сдал клубу в аренду. Когда возник вопрос с жильём для игроков, клубу был выделен этаж комбинатского общежития. За счёт предприятия в комнатах сделали ремонт, поставили телевизоры, холодильники, микроволновки. Усилиями комбината в порядок был приведён и городской стадион.

— Николай Павлович старается выполнять все обещания. За все годы, что я в команде, всё, что он говорил, выполнялось, — характеризовал управленца капитан «Слуцка» Игорь Бобко.

Недавно на баланс клуба государством был передан стадион местного колледжа. Полтора года назад там была просто поляна, а теперь есть административное здание и две трибуны (возведение второй только-только завершили). Стадион приобрёл очень уютный вид. Вкладывался завод при Пруднике и в местную СДЮШОР. Руководитель говорил, что создание хороших условий в школе — его вклад в здоровое поколение слуцких детей.

В общем, всё футбольное, что есть в городе, сделано благодаря сахарному комбинату и по большей части при Пруднике.

— Николай Павлович — человек слова. Это профессионал, который если что-то сказал, это будет выполнено, — говорит про руководителя председатель «Слуцка» Виталий Бунос.

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Хоть Прудник и не ярый болельщик, но постоянный гость на матчах команды. Причём как домашних, так и выездных. Руководитель не очень часто общался с футболистами, редко заглядывал в раздевалку, но всегда знал, чем живёт команда, и постоянно передавал свои пожелания через председателя клуба. Если у футболистов были вопросы по быту, он помогал их решить.

— С командой встречается редко. В основном перед началом сезона, когда говорит какие-то напутственные слова, и после сезона. В раздевалке гость не частый. Как-то случайно заглянул перед игрой, и мы выиграли. Зашёл после матча: «Я готов каждый раз заходить, если будут победы». Зашёл ещё пару раз, но мы вскоре проиграли и традиция прервалась. Николай Павлович особо не лезет в дела команды, но стоит за футболистов. Кажется, таких боссов очень мало, — рассказывал в интервью Бобко.

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Задержание руководителя в клубе особо не комментируют — говорят, что сами пребывают в неведении. Но пока на работе «Слуцка» криминальная закрутка не сказывается. Бюджет клуба сформирован — деньги есть. Команда тренируется, как и запланировано. Недавно «Слуцк» победил в турнире «Белазовец», сейчас работает в Беларуси, а на 21 февраля запланирован отлёт на сбор в Турцию. Пока вояж не отменяется.

Естественно, задумываются в клубе и том, что будет, когда сменится руководство комбината (новые управленцы наверняка придут на все четыре предприятия). Впрочем, можно отметить такой факт, что все заместители Прудника посещали футбольные матчи «Слуцка», болели за клуб и поддерживали. А некоторые даже приходили на стадион и в отсутствие Прудника.

Михаил Криштапович — большой любитель футбола, очень близок к клубу

Как и Пруднику, Михаилу Криштаповичу 63 года. Управленец родился в деревне Брильки Воложинского района. После школы уехал в Россию — поступил в Костромской технологический институт. Через несколько лет вернулся в Воложин специалистом по машинам и аппаратам текстильной промышленности

Карьера Криштаповича шла вверх поступательно. Сперва был обычным рабочим на местном маслосырзаводе, позже перебрался на льнозавод, где работал сперва учеником слесаря, а затем главным инженером. В конце 80-х стал директором Несвижского льнозавода, который за несколько лет из хилого предприятия превратился в лидера отрасли.

В 1997 году назначен руководителем Городейского сахарного комбината. То было трудное время: власти всерьёз решали, оставлять ли предприятие как самостоятельную единицу или сделать из него заготовительный пункт — придаток к Слуцкому сахарному комбинату. В итоге производство сохранили. За четыре года Криштапович провёл полное техническое переоснащение комбината, модернизацию и автоматизацию производств. За 23 года при руководителе комбинат вырос в сахарного гиганта — его производительность выросла почти в два с половиной раза.

Криштапович награждён медалью «За трудовые заслуги».

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Криштапович всегда любил футбол и регулярно посещал матчи несвижского «Вераса». Поэтому когда в 2002 году узнал об инициативе председателя профкома сахкомбината Александра Марченко создать заводскую команду, всецело её поддержал. С того времени Криштапович пересел с трибун несвижского «Урожая» на скамейки «Сахарника», как тогда назывался городейский стадион.

Главным для руководителя всегда было одно — обеспечить финансирование команды. «Городея» при нём ни в чём не нуждалась и постоянно развивалась. Новый автобус, обновление офиса и стадиона — со всем этим комбинат активно помогал.

Сергей Яромко вспоминал, что когда клуб реконструировал стадион, Криштапович «поднял всех на уши, подключил все ресурсы и организовал людей, чтобы сделать новую трибуну». Более того, однажды, когда в концовке одного из сезонов в день матча поле стадиона привалило снегом, Криштапович организовал заводчан на расчистку газона. Причём руководитель орудовал лопатой вместе со всеми.

Не забывал директор и о посёлке. В Городее за деньги комбината построили Дом культуры, бассейн, сауну, бильярд, кафе и ресторан.

Несмотря на занятость, директор постоянно держал ситуацию в клубе на контроле: общался или с Марченко, или с главным тренером. Он сплотил вокруг команды своих друзей, партнёров и спонсоров комбината. Они посещают домашние матчи, ездят за «Городеей» по стране. На любую игру приезжает от двух до шести машин с товарищами Криштаповича.

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Криштапович с большой любовью относился к футболистам и не упускал возможности с ними пообщаться. После матчей он заглядывал в раздевалку.

— Главное — никогда не лезет в тренерские дела. Поделится своими болельщицкими впечатлениями и всё. Если боролись и выкладывались на все 100 — похвалит. Но если посчитает, что чуть-чуть снизили требовательность к себе — получаем по полной, — вспоминал как-то Дмитрий Лебедев.

Премиальные у команды прописаны в контрактах, но иногда Криштапович на волне хорошего настроения мог что-то накинуть сверху. Особенно после победы над принципиальным соперником.

— Перед игрой нам никто ничего не обещает. Всё решается после. К примеру, после ничьи с «Ислочью» в Минске поблагодарил за игру и премировал, как за победу. Сказал, что понравилось, как вытащили матч против сильной команды! Но иногда надо вытягивать. Помню, раз спросил на правах капитана: «Может, двойные нам сегодня?» Улыбнулся и ответил: «Моя фамилия не ######### [Врунов]! Сделаем», — говорил Лебедев.

Когда два года назад «Городея» валилась и к середине чемпионата шла на дне турнирной таблицы, Криштапович сделал то, чего до этого никогда не делал: отложил все заводские дела и приехал на тренировку команды в Минск, чтобы поговорить о проблемах и всех успокоить. Разговор подействовал. Команда завершила сезон далеко от опасной зоны.

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Криштапович настолько важен для «Городеи», что как только в прежние годы появлялись слухи о непродлении с ним контракта на сахарном заводе, в клубе немного напрягались и задерживали дыхание. Присутствует в футбольном офисе растерянность и сейчас. Информации о судьбе руководителя очень мало. И пока непонятно, кто придёт вместо него. А с замами на сахкомбинате ситуация интересная. Не все из них питают такие сильные чувства к футболу, как Криштапович. Один, например, как-то отказал болельщикам в автобусе в Минск на игру с «Динамо».

А вот Дмитрий Семашко — директор предприятия «Евротарекс», которое «квартирует» на городейском комбинате уже очень долго и занимается производством пропиленовых мешков для сахара, — любит футбол и, что называется, в теме. И многие в клубе были бы рады, если бы он возглавил комбинат. Вот только его компания также замешана в «сахарном деле».

Как и в Слуцке, пока по команде задержание Криштаповича не ударило. В «Городее» всё по плану: «сахарники» уже вовсю работают на турецком сборе.

КОНТЕКСТ. В конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого). О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси. По его словам, оно было связано с дебиторской задолженностью: речь шла о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

4 февраля о задержании директоров сахарных комбинатов жёстко высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что «такого в Беларуси ещё не было»: «Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

Вечером того же дня КГБ официально подтвердил, что директора четырёх сахарных заводов сейчас находятся за решёткой. Фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

Что рассказали в «расследовании» про «Сахарную мафию», подробнее в видео.

6 февраля стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение. КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

Все материалы о «сахарном деле» — здесь.