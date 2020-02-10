Как будет работать «Белнефтехим» после выхода на мировую цену на нефть

Концерн «Белнефтехим» разработал стратегию развития нефтехимического комплекса до 2030 года. Она призвана минимизировать риски от выхода на мировую цену на сырьё.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, в программе «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим».

В основе стратегии «Белнефтехима» — оптимизация технологических процессов и акцент на производство конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью. Дальнейшая модернизация ждёт Мозырский и Новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы. На «Нафтане» появятся производства высокотехнологичных пластиков, что послужит созданию сырьевой базы для развития смежных отраслей.

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«Кроме того, в стратегии заложен новый комплекс на „Гродно-Азот“, который предусматривает увеличение выпуска азотных удобрений в 1,5 раза в республике, Гомельский химзавод — рост производства сложносмешанных удобрений. По всем остальным предприятиям концерна — это проекты, которые предусматривают оптимизацию потоков с целью снижения операционных издержек и получения конкурентоспособной продукции, что решает задачу. Это минимум риска от изменения цен на внешних рынках по входному сырью», — заявил Владимир Сизов.

За последние 10 лет на предприятиях концерна «Белнефтехим» реализовано более 165 инвестиционных проектов.

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