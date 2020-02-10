«Как можно сказать, что людям дают зарплату, а они зажрались?» Почему случчанка хочет уехать из Беларуси

В интернете прочитала статью, как выжить на «минималку». И полностью согласна с высказыванием.

Устанавливают прожиточный минимум 400 рублей с плюсом. И в интернете пишут: в среднем получаем минимум 500 рублей и выше. В итоге я работаю в бюджетной организации, получаю 350 рублей. Содержу на свою зарплату несовершеннолетнего ребёнка. Оплатить питание в школе, коммунальные платежи. Купить продукты питания, одежду, обувь. И это всего лишь за 350 рублей.

Вопрос: как можно сказать, что людям дают зарплату, а они зажрались? А с чего тут есть?

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И думаю, что в Беларуси я не одна такая. Возможно, такую зарплату получает каждый третий. И как можно жить на эту зарплату? Есть мысли, когда ребёнок подрастёт, уехать туда, где действительно наш труд ценится.

Можете поддержать этот пост. Если я права.

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