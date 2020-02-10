Блиц-опрос случчанок. Подрабатывает няней и мечтает стать нейрохирургом в Италии

Виктория Капская
Виктория Капская
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В рубрике Selfmade мы знакомим вас со случчанками. С помощью блиц-опросов узнаем, какие места в Слуцке им нравятся, чего в городе не хватает и какие мероприятия стоит проводить для девушек. Героиня этого опроса — 19-летняя Анастасия Землянская, учащаяся Слуцкого медицинского колледжа, которая подрабатывает официанткой и няней.

Блиц-опрос случчанок. Подрабатывает няней и мечтает стать нейрохирургом в Италии
Анастасия Землянская

Как вы проводите своё свободное время?

Я читаю, рисую, хожу на различные встречи для девушек в Слуцке, в том числе и на встречи женского проекта Lampa.

Кто вас вдохновляет? Почему?

Меня вдохновляют случчанки Екатерина Брановец, Ирина Карасёва, Екатерина Скрынникова, Кристина Жупранская, Екатерина Мылова. Это позитивные, общительные, целеустремлённые и интересные в общении девушки. Они вдохновляют на путешествие и саморазвитие.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего? Почему?

Конкретного места не назову. Мне нравится вечерний Слуцк, загадочный и романтичный.

По вашему мнению, чего не хватает девушкам в Слуцке?

Девушкам в городе не хватает встреч с творческими личностями, которые достигли своих целей, или с людьми, которые стали известны в какой-либо области (например, Цариков — хирург Слуцкой ЦРБ) или смогли уехать в другую страну и добиться успеха, несмотря на сложности.

Ещё в городе, на мой взгляд, нет места, где можно провести время с семьёй и детьми.

Как вы думаете, какие встречи стоит проводить для случчанок?

Каждой девушке интересны различные темы, но стоило бы проводить встречи, связанные со здоровьем, психологией, танцами, а также темы, которые касаются воспитания детей.

Какая у вас мечта? Можно ли её реализовать в Слуцке? Почему?

Мою мечту, к сожалению, нельзя реализовать в Слуцке. В городе нет нужного учебного заведения. И в дальнейшем нет возможностей для самореализации. Я хочу отучиться на врача-нейрохирурга, уехать из Беларуси и открыть свою клинику в Чехии, Италии или Франции. Но не знаю, осуществится моя мечта или нет.

Нам бы очень хотелось написать о каждой случчанке. Поэтому если вы хотите стать героиней нашего блиц-опроса — пишите в Instagram @_mon_alisa или @lampa_slutsk.

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тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
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