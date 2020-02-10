«Сахарное дело» и «стометровка». Случчане рассказали, какие новости волнуют их больше всего

По статистике «Кур'ера», последние две недели одни из самых читаемых тем — дело с «сахарной мафией» и ситуация с предпринимателями, торгующими на «стометровке».

«Кур'ер» спросил у жителей Слуцка, какие новости волнуют их на самом деле.