«Сахарное дело» и «стометровка». Случчане рассказали, какие новости волнуют их больше всего

Ольга Паздерина
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По статистике «Кур'ера», последние две недели одни из самых читаемых тем — дело с «сахарной мафией» и ситуация с предпринимателями, торгующими на «стометровке».

«Кур'ер» спросил у жителей Слуцка, какие новости волнуют их на самом деле.

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