В редакцию обратился Михаил, житель Слуцка. Он недоумевает, почему кондитерские изделия разложены в некоторых магазинах посреди торгового зала без упаковки. Он считает, что так легко передаётся инфекция от одного покупателя к другому. «Кур'ер» узнал у санитарных врачей, опасно ли такое размещение «кондитерки».

«Почему во многих магазинах лотки с выпечкой, печеньем, кондитерскими изделиями расположены в середине зала в свободном доступе? — спрашивает Михаил. — Покупатели могут их взять немытыми руками и положить на место, чихнуть или кашлянуть над ними, а другой купит. У нас есть люди, больные туберкулёзом, они тоже ходят в магазин.

Вот я стал свидетелем такой сцены: ребёнок схватил печенье, которое ему понравилось, а мать отобрала и положила снова в ящик, сказав: «Не трогай, мы его брать не будем!» Таким образом, печенье подержали в руках два человека, а может, они больны или у них грязные руки? Кекс или пряник ведь не прожаришь заново. В некоторых магазинах есть стеллажи, где выпечка находится практически на уровне ног, туда летит пыль и грязь от обуви".

Комментарии специалистов:

Кондитерские изделия с кремом в магазинах самообслуживания продавать без упаковки нельзя. Торты должны быть упакованы в тару производителя, а пирожные — в лотки с плотно прилегающими крышками. Продавать другие кондитерские изделия на лотках можно, но при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

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Основные из них:

запрещается торговля пищевой продукцией: без документов, удостоверяющих её качество и безопасность; без этикетов (товарных ярлыков или листков-вкладышей); при несоблюдении необходимых температурных и влажностных условий;

перед размещением в торговом зале проверяется качество продукции, состояние упаковки и наличие маркировки;

продавать продукты питания необходимо в условиях, предотвращающих их порчу и обеспечивающих защиту от загрязняющих веществ;

запрещено хранение пищевой продукции непосредственно на полу;

стеллажи для хранения должны быть изготовлены из материалов, которые легко помыть и продезинфицировать.

При первичном выявлении нарушений врачи Центра гигиены и эпидемиологии выдают рекомендации по устранению недостатков, а если нарушение повторяется, то виновные привлекаются к административной ответственности.

СПРАВКА:

Специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии разместили на официальном сайте итоги проверок предприятий, реализующих продукты питания. За январь-май 2019 года в Слуцком районе проверено 193 объекта торговли, общественного питания, придорожного сервиса. Нарушения санитарного законодательства выявлены в 85% из них.

Основные нарушения: реализация товара с истекшим сроком годности, без маркировочных этикеток с указанием даты изготовления, сроков годности, нарушение температурного режима и условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, неудовлетворительное санитарное состояние помещений, торгового и технологического оборудования.

К административной ответственности привлечено 20 человек, в том числе 4 юридических лица, выдано 127 рекомендаций по устранению выявленных нарушений и 25 предписаний о приостановлении деятельности. Изъят из обращения 501 кг пищевых продуктов с истекшим сроком годности, без маркировки и информации для потребителей, за нарушение условий хранения и другие.