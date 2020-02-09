12 утверждений о лечении и уходе за зубами. Врач-стоматолог «Азбуки здоровья» рассказала, что правда, а что миф

С заболеваниями зубов и полости рта, к сожалению, приходится сталкиваться практически всем. При этом многие люди придерживаются выжидательной тактики «авось перестанет болеть» или применяют народные методы лечения, медля с посещением стоматолога.

Правда о зубах оказывается тесно переплетённой с самыми нелепыми выдумками. Что же является истиной, а что мифом, «Кур'еру» помогла разобраться Людмила Апанасевич, врач-стоматолог стоматологии «Азбука здоровья».

1. Молочные зубы лечить не надо

Надо! И ещё как. Молоч­ные зубы зачастую имеют более тонкую эмаль и мень­шую защищённость от бактерий. Но запущенный кариес в молочном зубе может привести к гнойному воспалению, в результате чего ребёнок теряет не только молочный зуб, но и зачаток постоянного, который формируется в кости до прорезывания.

2. Склонность к кариесу передаётся по наследству

Отчасти верно. Наследствен­ность может повлиять на устойчивость тканей зуба к заболеваниям, но роль её не столь значительна. Даже с плохой наследственностью человек имеет все шансы сохранить зубы здоровыми, если правильно ухаживает за ними на протяжении жизни.

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3. Чистить зубы нужно перед завтраком

Спорное утверждение. Можно почистить перед завтраком, а после него почистить щёткой без пасты или прополоскать. Предпочтительнее чистить зубы после приёма пищи.

4. Чистить зубы надо как можно чаще и как можно дольше

Неверно. Чистка необходима для предупреж­дения кариеса, но, как и во всём, надо знать меру. Слишком долгая и усердная чистка принесёт больше вреда, чем пользы. Чистка зубов должна занимать по 2−3 минуты дважды в день: утром и перед сном. Не стоит пытаться заменить две двухминутные чистки одной пятиминутной! При каждой чистке зубов обязательно использовать нити для снятия налёта в межзубном промежутке.

5. Нужно выбирать дорогие пасты известных брендов

Спорно. Отличия между зубными пастами разных фирм не столь уж существенны. Для здоровья зубов намного важнее регулярность и правиль­ность чистки. А ещё стоматологи советуют зубные пасты периодически менять, чтобы избежать привыкания к антисептическим компонентам и снижения эффективности средства против бактерий.

6. Нужно пользоваться жёсткой щёткой

Спорно. Можно использовать и мягкую щётку. Некоторые стоматологи даже рекомендуют поступать именно так, чтобы не повредить десну и эмаль. Главное — соблюдать простые правила: чистить зубы 2 раза в день и менять щётку каждые 3−4 месяца. Как правильно чистить зубы, научит стоматолог.

7. После еды надо пользоваться зубочисткой

Спорно. После еды лучше использовать зубную нить, посколь­ку зубочист­кой можно повре­дить дёсны. К тому же, если после каждого приёма еды у вас возникает желание использовать зубочистку, это тревожный звоночек: пора записаться к стоматологу.

8. Зубы мудрости нужно обязательно удалять

Неправда. Если зубы мудрости полностью прорезались и вполне здоровы, удалять их нет никакой необходимости. При кариесе их можно лечить, как и другие.

9. Сахар — главный враг зубов

Это правда. Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, чрезмерное употребление пищи, содержащей углеводы, — одна из трёх причин заболеваний зубов наравне с плохой гигиеной и низким уровнем фтора в воде. Бактерии, которые находятся у нас во рту, питаясь углеводами, выделяют кислоту, которая разрушает зубы.

10. Если зубы не болят, значит, они здоровы

Зуб, поражённый карие­сом, на началь­ных стадиях не болит. Появление чувствительности к сладкому, холодно­му, горячему — знак, что болезнь запущена и зубу требуется лечение. Чтобы не допустить развития кариеса, на осмотр надо приходить раз в полгода.

11. Чистка зубного камня вредит зубам

Неправда. Если его не убрать, под десну попадают микробы из полости рта и вызыва­ют воспаление. Кроме того, камень разрушает связки, удерживающие зуб на месте. У тех, кто не удаляет зубной камень, со временем зубы начинают шататься и выпадают.

12. Жвачка полезна для зубов

Спорно. Она полез­на тем, что стимулирует слюноот­деление, в результате чего зубы больше омываются слюной. Так как слюна содержит полезные вещества, в том числе фтор, то это профилактика кариеса. Второй эффект — дезодорирующий и освежающий дыхание. Использовать жвачку нужно только после еды и не дольше 10−15 минут.

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