12 утверждений о лечении и уходе за зубами. Врач-стоматолог «Азбуки здоровья» рассказала, что правда, а что миф

С заболеваниями зубов и полости рта, к сожалению, приходится сталкиваться практически всем. При этом многие люди придерживаются выжидательной тактики «авось перестанет болеть» или применяют народные методы лечения, медля с посещением стоматолога.
Правда о зубах оказывается тесно переплетённой с самыми нелепыми выдумками. Что же является истиной, а что мифом, «Кур'еру» помогла разобраться Людмила Апанасевич, врач-стоматолог стоматологии «Азбука здоровья».
1. Молочные зубы лечить не надо
Надо! И ещё как. Молочные зубы зачастую имеют более тонкую эмаль и меньшую защищённость от бактерий. Но запущенный кариес в молочном зубе может привести к гнойному воспалению, в результате чего ребёнок теряет не только молочный зуб, но и зачаток постоянного, который формируется в кости до прорезывания.
2. Склонность к кариесу передаётся по наследству
Отчасти верно. Наследственность может повлиять на устойчивость тканей зуба к заболеваниям, но роль её не столь значительна. Даже с плохой наследственностью человек имеет все шансы сохранить зубы здоровыми, если правильно ухаживает за ними на протяжении жизни.
3. Чистить зубы нужно перед завтраком
Спорное утверждение. Можно почистить перед завтраком, а после него почистить щёткой без пасты или прополоскать. Предпочтительнее чистить зубы после приёма пищи.
4. Чистить зубы надо как можно чаще и как можно дольше
Неверно. Чистка необходима для предупреждения кариеса, но, как и во всём, надо знать меру. Слишком долгая и усердная чистка принесёт больше вреда, чем пользы. Чистка зубов должна занимать по 2−3 минуты дважды в день: утром и перед сном. Не стоит пытаться заменить две двухминутные чистки одной пятиминутной! При каждой чистке зубов обязательно использовать нити для снятия налёта в межзубном промежутке.
5. Нужно выбирать дорогие пасты известных брендов
Спорно. Отличия между зубными пастами разных фирм не столь уж существенны. Для здоровья зубов намного важнее регулярность и правильность чистки. А ещё стоматологи советуют зубные пасты периодически менять, чтобы избежать привыкания к антисептическим компонентам и снижения эффективности средства против бактерий.
6. Нужно пользоваться жёсткой щёткой
Спорно. Можно использовать и мягкую щётку. Некоторые стоматологи даже рекомендуют поступать именно так, чтобы не повредить десну и эмаль. Главное — соблюдать простые правила: чистить зубы 2 раза в день и менять щётку каждые 3−4 месяца. Как правильно чистить зубы, научит стоматолог.
7. После еды надо пользоваться зубочисткой
Спорно. После еды лучше использовать зубную нить, поскольку зубочисткой можно повредить дёсны. К тому же, если после каждого приёма еды у вас возникает желание использовать зубочистку, это тревожный звоночек: пора записаться к стоматологу.
8. Зубы мудрости нужно обязательно удалять
Неправда. Если зубы мудрости полностью прорезались и вполне здоровы, удалять их нет никакой необходимости. При кариесе их можно лечить, как и другие.
9. Сахар — главный враг зубов
Это правда. Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, чрезмерное употребление пищи, содержащей углеводы, — одна из трёх причин заболеваний зубов наравне с плохой гигиеной и низким уровнем фтора в воде. Бактерии, которые находятся у нас во рту, питаясь углеводами, выделяют кислоту, которая разрушает зубы.
10. Если зубы не болят, значит, они здоровы
Зуб, поражённый кариесом, на начальных стадиях не болит. Появление чувствительности к сладкому, холодному, горячему — знак, что болезнь запущена и зубу требуется лечение. Чтобы не допустить развития кариеса, на осмотр надо приходить раз в полгода.
11. Чистка зубного камня вредит зубам
Неправда. Если его не убрать, под десну попадают микробы из полости рта и вызывают воспаление. Кроме того, камень разрушает связки, удерживающие зуб на месте. У тех, кто не удаляет зубной камень, со временем зубы начинают шататься и выпадают.
12. Жвачка полезна для зубов
Спорно. Она полезна тем, что стимулирует слюноотделение, в результате чего зубы больше омываются слюной. Так как слюна содержит полезные вещества, в том числе фтор, то это профилактика кариеса. Второй эффект — дезодорирующий и освежающий дыхание. Использовать жвачку нужно только после еды и не дольше 10−15 минут.
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