У слова «токсичный» в психологии довольно расплывчатое определение. Оговоримся, что под «токсичным» в этом тексте понимается вредное, постепенно подтачивающее самооценку воздействие, которое к тому же сложно ухватить. Агрессивный — не всегда токсичный. Если человек накричал на вас или был груб, это может быть неприятно, пугающе — но понятно. Вы можете сказать себе или кому-то ещё: «Он накричал на меня», «Она разговаривала грубо».

Токсичные методы воздействия обычно пассивно-агрессивны. Это агрессия, которую сложно отследить или назвать, потому что она тоньше и незаметнее. Сложно сказать вслух или даже самому или самой себе: «Она меня похвалила, но так, что я почувствовала себя униженной». На это хочется ответить: «Ой, ну что ты заморачиваешься, в самом деле!»

Отношения с отдельно взятым человеком могут быть токсичными. А бывает и так, что токсичной оказывается атмосфера в целой группе: в учреждении, рабочем коллективе, дружеской компании, расширенной семье, где устанавливаются токсичные правила взаимодействия. К сожалению, правило защиты от воздействия токсичной среды одно — максимально увеличивать дистанцию. На каком-то расстоянии вы поймёте, что вредное воздействие минимизировано и больше не ранит вас. Рассказываем, как распознать токсичную среду.

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1. Вас стыдят за несоблюдение неизвестных правил

Самый простой и всем понятный пример — собирательный образ бдительного охранника или работника государственного учреждения. На вас кричат за то, что вы в обуви, — хотя бахил при входе не было, и надписи, что нужно их надевать, тоже. Вы зашли за невидимое ограждение, и выяснилось, что «Это охраняемая территория, молодой человек, вы далеко?!»

То же самое может происходить в семье, в компании друзей или на работе. «Ты что, как ты разговаривала с этой клиенткой?» — «Так же, как со всеми. А что?» В этот момент, уже после разговора, вам сообщают, что вы общались с ВИП-персоной, которой нужно особое обращение. Но заранее вам об этом никто не сообщил, потому что «Ну, слушай, это все знают!». Конечно, вы могли пропустить какую-то важную информацию, а коллеги могли не заметить. Но если такие случаи повторяются регулярно, тут что-то не так.

Правила могут касаться не только действий, но и способов коммуникации, тем для разговора, правил общения. Ещё вчера все шутили и смеялись на эту тему, сегодня вы тоже пошутили — и ловите на себе возмущённые взгляды. За сутки тема по какой-то причине стала запретной, и вы не можете понять закономерности. Важное уточнение — в таких случаях и прояснить ничего нельзя. В ответ на ваши вопросы закатывают глаза, намекают, что нужно бы знать, возмущаются — но не выводят понятных, конкретных правил, что нормально в данной группе, а что нет.

2. Ваши естественные нужды и потребности, образ жизни высмеивают или ставят под вопрос

«В смысле не пьёшь? Ну и что, что язва?»; «Как надо домой, ещё даже не полночь. Собаку надо выгуливать? Потерпит!». «Друзья», которые уговаривают человека с диабетом съесть кусок тортика или наливают коньяка человеку, принимающему антибиотики: «Ой, да ладно, чего ты занудствуешь, жить вообще вредно!»

Дело не просто в том, что образ жизни ваших друзей или родственников отличается от вашего. Вегетарианцы могут дружить с людьми, которые едят мясо, а люди, употребляющие алкоголь, — с трезвенниками. Но никто не имеет права давить на вас в вопросах, касающихся вашего здоровья, диеты, образа жизни и потребностей. И уж конечно, должны насторожить настойчивые уговоры навредить себе: когда активно предлагают сигарету человеку, который сказал, что отказывается от курения, жирное и острое или алкоголь тому, у кого недавно диагностировали панкреатит, и так далее.

3. Правила меняются на ходу, и вам постоянно нужно подстраиваться. Под вас никто не подстраивается

Не важно, идёт ли речь о том, что время, когда вы собираетесь ехать с друзьями за город, постоянно переносится, или о том, что в рабочем коллективе постоянно меняются сроки и вас перекидывают с проекта на проект, не дав завершить начатое. Главное — негласное правило, что с вашими потребностями считаться не стоит, а вот вы должны подстраиваться под коллектив.

Вроде бы очевидная и прагматичная идея — но на самом деле нет. В комфортных группах есть негласный закон, по которому стараются учитывать потребности каждого участника. Разумеется, это невозможно сто процентов времени. Но в рабочем коллективе, семье или компании со здоровой атмосферой у вас будет ощущение, что вам по мере сил и возможностей идут навстречу, и вы тоже уступаете, когда это не требует слишком больших жертв. Там, где вы чувствуете себя спрессованной исцарапанной шестерёнкой в плохо работающем механизме, что-то пошло не так.

4. Ваши ценности, важные для вас принципы подвергают нападкам

Важно! Не всякая компания, среда или люди, чьи ценности не соответствуют вашим, окажется токсичной. Люди глубоко религиозные и упёртые атеисты, либералы и консерваторы, сторонники доказательной медицины и любители альтернативных практик могут дружить. Но при одном важном условии: они уважают различия друг друга, не имеют за душой желания переубедить другого, не относятся к чужим ценностям свысока. И с уважением оставляют различия в стороне: «Здесь мы разные, но совпадаем в другом».

Логично, что для такой дружбы нужна ещё какая-то база — база совместности. Да, это сложно и получается не у всех. Такая дружба требует много терпимости, понимания и внимания: не вкрались ли в отношения раздражение, презрение, высокомерие? Не все хотят и могут тратить столько сил на поддержание отношений. И не при всяких различиях это возможно. Тут важно трезво оценить свои силы, запасы своей терпимости и широту взглядов и при необходимости дистанцироваться. Всё это — и взаимоуважение, и своевременное дистанцирование — здоровые варианты.

Токсичный сценарий — когда нападают на то, что вам важно, а вы вынуждены терпеть. Вы религиозны, а ваши коллеги, зная это, любят в вашем присутствии рассказывать анекдоты, в которых высмеиваются вопросы веры, — хотя вы обозначили, что вам это очень неприятно. В компании знакомых, которые разделяют другие политические взгляды, как нарочно, об этой теме говорят именно при вас — и так далее. Общий сценарий таков: вас провоцируют на острые эмоциональные реакции, раз за разом заводя неприятные, болезненные для вас разговоры — при этом их участники в курсе, что тема для вас сложная.

5. Когда вы сообщаете, что кто-то нарушает границы, остальные нападают на вас

Вам нахамил знакомый, и вы сообщаете, что эта реплика вам неприятна. И в этот момент другие участники компании начинают стыдить вас за то, что вам нужно «особенное обращение», и переворачивать ситуацию, подталкивая вас извиниться за «неадекватную» реакцию. Например, на вас накричал начальник, а остальные члены коллектива активно поддерживают его или её, стыдя вас за ошибки, которые якобы дали ему право вести себя агрессивно.

Такое поведение, если оно повторяется регулярно, тревожный сигнал. Как минимум — что понятие о допустимом и недопустимом у вас и у этих людей сильно расходится. Но не только об этом: в группе со здоровой атмосферой в конфликт между двумя людьми либо не вмешиваются (если он небольшой и не угрожает целостности группы), либо стараются урегулировать, по меньшей мере выслушав и приняв во внимание позиции обеих сторон. По умолчанию и без выяснений вставать на сторону агрессора — это признаки травли, которой в комфортном общении быть никак не может.