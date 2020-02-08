У всех бывают трудные периоды в жизни, когда проблемы возникают одна за другой. Работа не спорится, в отношениях с партнером не всё гладко, а тут еще и собака заболела. Нас захлестывают обида, злость и другие неприятные эмоции, с которыми мы не можем справиться в одиночку и спешим поделиться ими со своими друзьями. Однако прежде чем отправить товарищу очередное сообщение о том, что вас всё достало, остановитесь на минутку и подумайте: возможно, у него нет ни сил, ни времени с этим разбираться, а ваша проблема не такая уж серьезная, чтобы лишний раз напрягать человека.

Дружба по сути своей — прекрасная и незамысловатая вещь. Вы вместе проводите время, придумываете локальные шуточки, создаете будущие совместные воспоминания, сплетничаете в общих чатах…

При этом дружба, как и любые другие отношения, состоит не из одних только радостей. Чтобы быть по-настоящему хорошим другом, требуется много усилий. Порой нужно оказать другу поддержку после тяжелого разрыва, даже если это расставание вызывает у вас внутреннюю радость — ну они же совершенно друг другу не подходили!

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Иногда дружба — это помочь составить сопроводительное письмо или полтора часа трястись в пробках, чтобы успеть к близкому человеку на день рождения. Иногда дружба — это выслушать нытье о партнере, который вечно забывает закрыть холодильник. И вот вопрос: а должен ли хороший друг спрашивать разрешения на то, чтобы пожаловаться?

Исследовательница Мелисса Фабелло недавно опубликовала серию твитов, посвященных вопросу эмоционального труда, сопутствующего определенным аспектам дружеских отношений.

Она рекомендует друзьям четко обозначить свои намерения поныть и пожаловаться перед тем, как разразиться скорбной тирадой.

На ее рекомендации обрушился шквал критики, в особенности на то, что она использует термин «эмоциональный труд» вне привычного контекста профессионального общения и переносит его в сферу близкой личной коммуникации.

Вот ее твиты:

Хотелось бы коротко обсудить сообщение, которое я получила на прошлой неделе от подруги: «Есть ли у тебя эмоциональные/душевные ресурсы, чтобы я могла пожаловаться тебе на свои медицинские проблемы и проблемы лишнего веса?»

Вот почему это сообщение важно для меня:

В нем признается, что у меня ограниченные временные и эмоциональные ресурсы. В нем спрашивается разрешение, а не вываливается проблема без предупреждения. В нем обозначается предмет разговора, который мог бы вызвать у меня неприятные чувства. В нем четко выражаются ожидания от разговора. В нем дается возможность сказать «да», «нет» или выдвинуть встречное предложение (например, «Прямо сейчас я занята, но могу перезвонить тебе вечером. Тебе это будет удобно?»).

P. S. Еще меня попросили привести пример того, что делать, если у тебя нет ресурсов оказать поддержку. Я предложила такой вариант:

«Привет! Хорошо, что ты ко мне обратился/обратилась. Прямо сейчас я помогаю другому человеку в кризисной ситуации, и у меня не хватает ресурсов на то, чтобы поддержать тебя. Ты не против, если мы пообщаемся позднее [указать время], или, возможно, ты обратишься к кому-то еще?»

Спрашивать разрешения, чтобы пожаловаться, — это хорошая практика для сохранения здоровых дружеских отношений. Так вы даете другу возможность подумать над своими потребностями, а себе — поразмыслить над своей просьбой, над тем, почему вам нужно пожаловаться и как часто вы это делаете. Кроме того, это отличный способ удостовериться в том, что в ваших отношениях есть баланс и они основаны на взаимном уважении. Если вы обнаружите, что часто испытываете потребность поныть, возможно, проблема не в том, что вы постоянно проходите через череду катастрофических неудач. Может быть, вы слишком остро реагируете на многие события, если обсуждение каждого из них выливается в 45-минутную тираду.

И еще один пункт: когда вы спрашиваете друга, удобно ли ему сейчас говорить, вы позволяете ему ответить вам честно — потом вы можете быть уверены, что он слушает вас из чувства искренней заботы, а не потому, что ваш яростный монолог загнал его в угол.

Поэтому главный аргумент этих твитов абсолютно верен: не у всех всегда есть ресурсы, чтобы решать проблемы друзей, и об этом стоит спрашивать. Однако тон предложенных ответов звучит как официальное письмо от представителя страховой компании. Это плохое выражение хорошей мысли, которое может оправдать самый большой страх, связанный с дружбой: а вдруг я и мои проблемы обременяют моего близкого человека?

Ваши жалобы на жизнь могут быть вполне оправданны (в конце концов, у всех бывают плохие периоды), но если вы замечаете, что перегружаете своих друзей проблемами, то стоит подумать о визите к психотерапевту. Если же вы осознанно выбираете темы для нытья (и партнеров для нытья), это может стать объединяющим и веселым опытом.

Есть польза в том, чтобы немного поныть: это поможет организовать мысли, получить свежий взгляд на ситуацию, продумать возможные решения или посмеяться над собственным гневом. Однако нескончаемое нытье может создать иллюзию решения проблем — на деле же ничего не меняется.

Если вы замечаете, что единственной темой ваших разговоров с другом стала ваша очередная катастрофа, вспомните одну вещь: друг — это не ваш психотерапевт. Если вы продолжаете так поступать, знайте: друг продолжает вас слушать или потому, что очень вас любит и не хочет обидеть, или потому, что не знает, как сказать, что он устал от ваших монологов. Скорее всего, и то, и другое.