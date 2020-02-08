В России пропал 16-летний Влад Бахов. Его искали девять месяцев и нашли мёртвым в день встречи его родителей с главой СК

В апреле 2019 года в городе Демидов (Смоленская область) пропал 16-летний Владислав Бахов. Он отмечал день рождения в лесу вместе с компанией подростков, среди которых были дети местных чиновников и полицейских. Тело Бахова нашли только в конце января 2020 года — во время встречи родителей подростка с главой Следственного комитета России. Затянувшиеся поиски останков и другие нестыковки в деле породили версию о том, что Бахова случайно убили его же товарищи, а их влиятельные родители пытались затянуть расследование. Дело о гибели Бахова привлекло внимание федеральных каналов. Телеведущий Андрей Малахов посвятил ему уже пять выпусков ток-шоу «Прямой эфир», последний из которых вышел 3 февраля. «Медуза» рассказывает, что известно о гибели Влада Бахова.

16-летний Владислав Бахов пропал во время пикника в лесу. Он был в компании местной «золотой молодежи»

6 апреля 2019 года Влад Бахов приехал в гости к отцу в Демидов (его родители разведены) и пошел отмечать день рождения одного из знакомых. Праздновали в беседке в лесу недалеко от Демидова. Вместе с Баховым на празднике были еще 12 человек, в том числе дочь майора полиции, начальника районных участковых и подразделений по делам несовершеннолетних Виктора Дербанова; сын главы администрации Титовщинского сельского поселения Александра Яскина; сын и племянник местного бизнесмена Олега Конашенкова.

Бахов ушел из дома в районе обеда. Он не взял телефон, чтобы не потерять, и сказал, что вернется не позже десяти часов вечера. На вечеринке подростки пили пиво и водку. Вероятно, Бахов был изрядно пьян: знакомые выложили в соцсети видео, где он пытается забраться на крышу беседки. В промежутке между пятью и семью часами вечера подросток пропал. Остальные участники пикника рассказали, что искали его и в лесу, и в городе — когда предположили, что он ушел на дискотеку. С поисками помогал майор Дербанов, которого дочь вызвала по телефону. Отец Бахова узнал о пропаже сына только в полночь и приехал в лес уже после того, как там побывал первый наряд полиции.

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Бахова не нашли — несмотря на то, что к поискам подключились поисково-спасательные отряды «Сальвар» и «Лиза Алерт», территорию обследовали с помощью вертолета и квадрокоптеров, а родители подростка объявили вознаграждение в 300 тысяч рублей за информацию о нем. Местное управление Следственного комитета возбудило дело об убийстве (в российском Уголовном кодексе нет статьи о пропаже человека, поэтому при розыске без вести пропавших дела всегда возбуждаются по статье об убийстве).

Родители Бахова заподозрили, что подростка случайно убили знакомые, а их родители хотят замять дело. Следствие это отрицало

Через 10 дней после пропажи Влада Бахова его отчим Иван Фадеев рассказал изданию SmolNarod детали дела: подростки, с которыми Бахов поехал на пикник, не были его близкими друзьями; они могли издеваться над ним — возможно, потому что у него не было денег на что-то скинуться (Фадеев сказал, что издевательства были записаны на видео, но не уточнил, видел ли его сам); на следующий день место пикника выглядело так, как будто там убирались; полиция медлила с опросом свидетелей. Фадеев предположил, что его пасынок мог стать жертвой убийства по неосторожности. Эту версию повторила и мать пропавшего Анастасия Фадеева.

В конце апреля, на фоне претензий родителей и обсуждения пропажи подростка в соцсетях, управление Следственного комитета по Смоленской области отчиталось о ходе дела. Следователи заявили, что с помощью полиграфа допросили всех подростков, которые праздновали с Баховым день рождения, и изучили содержимое их телефонов. У молодых людей не выявили реакций, которые свидетельствовали бы о том, что они что-то скрывают, а в их телефонах не нашли фото и видео с насилием над Баховым. СК также отверг версию о противодействии со стороны родителей подростков, заявив, что те «добровольно прошли все необходимые экспертизы, сдали анализы и прочее».

Историю пропажи Бахова подхватили федеральные каналы. Андрей Малахов снял о ней пять выпусков программы «Прямой эфир»

С родителями Бахова регулярно связывались люди, называющие себя экстрасенсами, а в октябре 2019 года семья приняла участие в съемках шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ (правда, этот сюжет так и не вышел в эфир). В декабре исчезновение Бахова привлекло внимание газеты «Комсомольская правда» и программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале «Россия 1». В обоих случаях журналисты обсуждали версию о том, что подростку «помогли» исчезнуть.

Команда «Прямого эфира» сняла уже пять выпусков, посвященных этой истории. В них приняли участие родители пропавшего мальчика, некоторые участники пикника, жители Демидова и водолазы, рассказавшие, что поиски велись спустя рукава. Спустя месяц после съемок возле дома одного из водолазов взорвалась граната. Мужчина не пострадал, но его собака получила травмы, из-за которых ее пришлось усыпить. Водолаз назвал случившееся покушением, но в СК заявили, что он инсценировал взрыв, чтобы привлечь к себе внимание.

В январе о пропаже Бахова рассказал и Первый канал в двух выпусках программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. В них снялись, в частности, несколько участников пикника, которые не приехали на «Прямой эфир». Родители Бахова отказались от участия в съемках, заявив, что «подростки во время передачи были неоднократно пойманы на лжи». Мать Бахова запретила Первому каналу использовать фото, видео и другие личные данные ее сына. «Прямой эфир» тем временем увеличил вознаграждение за информацию про Бахова до полутора миллионов рублей.

Останки Бахова нашли в день встречи его родителей с главой СК. Причина смерти подростка пока неизвестна

24 января дело о пропаже Влада Бахова было передано в центральный аппарат Следственного комитета. 29 января родители пропавшего подростка приехали на встречу с главой СК Александром Бастрыкиным. В тот же день в лесу возле Демидова нашли останки, которые, предположительно, принадлежат Бахову. Члены поискового отряда заметили всплывшие кроссовки в мелиоративном канале в 1300 метрах от беседки, где подростки праздновали день рождения, а потом нашли рядом фрагменты скелета. Родные подростка уже опознали его обувь, но окончательно личность погибшего установит экспертиза.

После этого к следствию появились новые вопросы. Почему останки не нашли раньше, ведь лес прочесывали не один раз? Почему тело уже разложилось? Почему сохранилась обувь и часть одежды, а футболка пропала? Руководитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» Юрий Василевич заявил SmolNarod, что весной вода в канале стояла выше, и поэтому тело могло быть не видно. Кости лежат в естественном положении — такое было бы сложно повторить, если бы их подбросили, добавил он. Судмедэксперт Эдуард Туманов сказал «Комсомольской правде», что над телом могли поработать насекомые, и поэтому остался только скелет. Что касается одежды, то, по словам эколога Ирины Ефимовой, хлопковая ткань разлагается от нескольких недель до полугода, а волокна с добавлением синтетики — до 40 лет.

Следствию осталось выяснить, от чего умер подросток и была ли смерть криминальной. Эдуард Туманов считает, что из-за состояния тела сделать это будет сложно. «По скелетированным останкам мы можем увидеть только факт травмы, если она была, с повреждением костей скелета. В некоторых случаях, но не во всех, иногда можно установить прижизненность травм — если там сохранились какие-то фрагменты костного мозга. Но по скелетированному трупу назвать причину смерти можно только в предположительной форме», — заявил судмедэксперт.