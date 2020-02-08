Беларусь и Россия договорились о цене на газ. А вот скидки на нефть не будет

Страны договорились о цене на газ который поставляет Россия Беларуси, таковы итоги переговоров, состоявшихся 7 февраля между президентами стран.

По итогам переговоров сами президенты заявлений для прессы не делали. С журналистами общался Дмитрий Козак, замглавы администрации президента России. По его словам, цена на газ для Минска останется такой же, как в 2019 году. Соглашение будет действовать весь 2020-й год.

Об этом пишет «Медуза».

Ранее Беларусь также просила и скидку на нефть. Но этого не будет. «Если это делать, то нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», — сказал Дмитрий Козак.

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КОНТЕКСТ. В 2019 году Беларусь получала российскую нефть по ценам, примерно на 20% ниже общемировых. Нового соглашения о скидках достичь не удалось, из-за чего в начале января поставки нефти прекратились. В феврале отдельные российские компании начали заключать контракты на поставки небольших партий нефти.

В январе президент Беларуси поручил правительству найти альтернативу российской нефти. В конце января «Белнефтехим» заявил о покупке небольшой партии сырья в Норвегии. О своей готовности поставлять нефть в Беларусь заявляли и США.