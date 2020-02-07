В Беларуси изменили требования к состоянию здоровья призывников

Специалисты Министерства обороны и Министерства здравоохранения подготовили документ с изменениями требований к состоянию здоровья белорусских призывников. Информация об этом размещена на Национальном правовом интернет-портале.
Инструкцией определены требования, которые предъявляются к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. В соответствии с ними будет проводиться медицинское освидетельствование при приписке к призывным участкам,
призыве на военную службу, службу в резерве, а также на военные и специальные сборы из числа военнообязанных, состоящих в запасе Вооружённых сил и других случаях.
Основная часть инструкций — это перечень заболеваний и то, к каким категориям годности относятся имеющие их призывники.
В своём телеграм-канале Минобороны заявил, что кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не будет.
Документ, сообщают в ведомстве, принят с целью уточнить требования к «состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу по следующим классам заболеваний»:
- заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы;
- заболевания эндокринной системы;
- расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма.
Документ вступает в силу после официального опубликования, то есть к началу весеннего призыва.
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