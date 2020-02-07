С начала года на дорогах Случчины произошло пять ДТП, в которых различные ранения получили пять человек. Две аварии из общего числа — с участием пешеходов. А в четырёх случаях водитель был в состоянии алкогольного опьянения и без права управления ТС.

Например, только в январе инспекторы выявили 19 нетрезвых водителей и 40 «бесправников». Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.

«Люди сознательно перебегают проезжую часть»

«Нарушения ПДД пешеходами часто концентрируются в местах социального притяжения граждан. Несмотря на достаточное количество пешеходных переходов, люди всё равно сознательно перебегают проезжую часть в неустановленных местах, а то и вовсе сидят или лежат на проезжей части и практически всегда в состоянии опьянения. Такие пешеходы — прямая опасность для водителя, особенно в условиях ограниченной видимости», — рассказал «Кур'еру» Андрей Сенькевич, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

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«Диалога» между водителем и пешеходом, к сожалению, не получается"

С 28 января по 3 февраля в целях предупреждения и профилактики ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, Слуцкая ГАИ проводила комплекс профилактических мероприятий «Пешеход».

«Во время акции сотрудники ГАИ выявили 41 правонарушение со стороны пеших участников дорожного движения, три из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвых нарушителей привлекли к административной ответственности. В остальных же случаях инспекторы провели с пешеходами профилактические беседы, разъяснив нарушенные ими пункты ПДД, и вынесли устные замечания», — рассказал Андрей Сенькевич.

В ГАИ добавили, что частая спешка, невнимательность, несоблюдение ПДД, особенно в неблагоприятных погодных условиях, оборачиваются как для водителей, так и для пешеходов неприятностями на дороге.

«Итог данной профилактической акции говорит о том, что и пешеходы, и водители продолжают нарушать ПДД, не думая о последствиях. И так называемый „диалог“ между водителем и пешеходом, к сожалению, до сих пор не получается», — отметил инспектор.

Какие аварии с участием пешеходов произошли с начала года в Слуцком районе

ДТП в Гацуке. Авария произошла вечером 2 января в деревне Гацук. Житель Слуцкого района за рулём Ford совершил наезд на 52-летнюю случчанку, которая шла по правой по ходу движения обочине со своей невесткой. Невестка успела отскочить и не пострадала, а вот её свекровь была госпитализирована в травматологию ЦРБ. Освидетельствование водителя, к тому же «бесправника», показало 1,5 промилле.

ДТП на Ленина в Слуцке. Авария произошла 26 января на нерегулируемом пешеходном переходе возле аптеки № 80 — «бесправник» сбил человека. После удара мужчина «прокатился» на капоте более 10 метров, прежде чем упал на асфальт. Случчанина госпитализировали. Водитель был пьян (осенью он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение).