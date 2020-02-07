Макияж, стрижки, цвет волос, ногти… Яндекс рассказал, как поменялись модные тенденции за 10 лет

Яндекс изучил запросы про макияж, волосы и маникюр с 2010 по 2019 год и выяснил, как менялась мода.

Макияж

Значительная часть запросов про макияж посвящена глазам — про другие части лица спрашивают в разы меньше. Однако в последние годы доля запросов про глаза падает. В том числе и потому, что люди уделяют всё больше внимания губам и бровям. В последние пару лет гораздо популярнее стал цветной макияж глаз, особенно розовый и красный. Чёрный цвет, долгие годы занимавший первое место по числу упоминаний в запросах, понемногу сдаёт позиции.

В макияже губ таких радикальных перемен не произошло, красный цвет по-прежнему в разы популярнее всех остальных вместе взятых. Но разнообразие цветов и оттенков помады, которые пользуются заметной популярностью, очень сильно выросло.

Стрижки, цвет волос

Десять лет назад волосы были длиннее. Во всяком случае запросов про стрижки и причёски с уточнениями вроде «на длинные волосы» было в пять раз больше, чем сейчас. В 2011 году на первое место вышли стрижки средней длины, а начиная с 2017 года больше всего спрашивают про короткие.

Победа коротких стрижек связана в том числе и с тем, что среди пользователей, которые подбирают себе образ в интернете, стало гораздо больше мужчин. Доля запросов про стрижки и причёски со словами «мужской» и «для мужчин» по сравнению с 2010-м увеличилась почти в два раза. Среди стилей, которые становились модными в последние годы, тоже чем дальше, тем больше мужских.

Модные стрижки и причёски последних десяти лет Для каждого года показана самая популярная стрижка или причёска из числа тех, про которые в этот год стали спрашивать как минимум в полтора раза чаще, чем в предыдущий. Справа, бежевым — другие стрижки, причёски и их элементы, популярность которых заметно выросла.

Популярность необычных цветов за десять лет выросла почти в два раза. Самые востребованные варианты — оттенки пепельного, розового и красного. В блондинок и блондинов, брюнеток и брюнетов, судя по запросам, теперь красятся меньше.

Как менялась популярность разных форм длинных ногтей

Подробнее можно прочитать на странице исследования — здесь.