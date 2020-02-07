Такая информация появилась сегодня, 7 февраля, на сайте управления по образованию Слуцкого райисполкома. «Кур'ер» посмотрел, какие условия обучения за границей предлагают.

Обучение организовано в рамках международных договоров Беларуси с Вьетнамом, Монголией, Молдовой, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном.

Учёба в иностранных вузах для белорусов бесплатная, им даже будут платить стипендию на общих основаниях. Также принимающая сторона предоставляет общежитие, учебную литературу, право пользоваться библиотекой. Проезд к месту учёбы, на каникулы и обратно студенты оплачивают сами.

Для учёбы в Монголии студент должен знать монгольский язык. Если он его не знает, то можно платно пройти языковые курсы. Во Вьетнаме необходимо знание вьетнамского или английского языков.

Для участия в конкурсном отборе кандидатам необходимо до 24 февраля предоставить в ГУО «Слуцкий районный учебно-методический кабинет» анкету, выписку текущих отметок, копию паспорта и другие документы.

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СПРАВКА. Дополнительную консультацию можно также получить в Учебном центре международного сотрудничества в сфере образования ГУО «Республиканский институт высшей школы» по телефону: +375 17 200 90 37 (с 9:00 до 13:00); электронной почте: icecinf@gmail.com или icec@edu.by; Skype: icec. nihe, icec. icec

Адрес Учебного центра международного сотрудничества в сфере образования ГУО «Республиканский институт высшей школы»: 220 007, г. Минск, ул. Московская, 15, кабинеты №№ 727, 720, 808.