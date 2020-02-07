В машине случчанина сотрудники БЭП и ГАИ нашли и изъяли 500 литров спирта и 200 бутылок водки

В среду, 5 февраля, около 18.30 сотрудники ОБЭП вместе с ОГАИ Слуцкого РОВД выявили факт транспортировки спиртосодержащей жидкости, немаркированной акцизными марками.

Автомобиль Mercedes-Benz, за рулём которого был 53-летний случчанин, остановили на автодороге Р57 рядом с деревней Новый Рабак. В ходе осмотра машины милиционеры выявили 50 полимерных канистр по 10 литров, внутри которых был спирт неустановленного производства, и 200 стеклянных бутылок (объёмом по 0,5 литра) водки «Finskaya Silver» (производство — РФ).

«Вся спиртосодержащая жидкость была изъята. По данному факту проводится проверка», — сообщает УВД Миноблисполкома.

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