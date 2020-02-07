Как добиться капремонта дома в Слуцке и что изменится с новым Жилищным кодексом

С 1 января заработал обновлённый Жилищный кодекс. В нём есть изменения, которые касаются капремонта многоквартирных домов. Что конкретно изменилось и как добиться капремонта в своём доме, «Кур'ер» разбирался вместе с экспертом.

Случчанка Нина Павловская — самый первый житель дома № 140 на улице Социалистической. Она стала новосёлом 11 февраля 1971 года. «Дому скоро 50 лет исполняется. Но капитальный ремонт за это время не проводили ни разу. Подъезды ремонтировали, но за наш счёт», — рассказала «Кур'еру» Нина Павловская.

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Жильцы дома возмущаются, что в городке их дом один из самых старых, а капитальный ремонт делают в домах, построенных позже. «116-й дом на 20 лет позже нашего построен. Там крышу делают, а нам не надо? — задаются вопросом люди. — В нашем доме в некоторые щели между панелями руку можно просунуть».

Пенсионерка Татьяна Владимировна рассказала, что её квартира в ЖЭУ-3 называется «знаменитой». Она пояснила, что когда-то у неё в обеих комнатах была на стенах такая плесень, что обои полностью сгнили. Когда приходила на работу, даже одежда воняла плесенью. Пенсионерка так долго добивалась, чтобы утеплили стены, что даже теряла сознание. «Уже дошло до того, что снился Лукашенко мне. Говорил: „Поможем, поможем“, — вспомнила Татьяна Владимировна. — Слава богу, мне утеплили одну стенку».

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Если дом не попадает в списки на капремонт

Слуцкое ЖКХ ежегодно публикует списки очерёдности по капремонту жилищного фонда города. По документам в свободном доступе начиная с 2016 года дома № 140 по улице Социалистической в списках на капремонт нет. На сайте Слуцкого райисполкома опубликована перспективная программа капитального ремонта на 2018−2021 годы. Там пятиэтажка тоже отсутствует. Нет дома и в свежем перечне, опубликованном 30 января 2020 года., исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси, пояснил, что у жильцов есть два варианта обратить внимание ЖКХ на свой дом.

«Если в доме есть специалист, который знаком с правилами осмотра несущих конструкций дома, он может кратко описать состояние дома без детализации и цифр, — пояснил Калёнов. — Потом это описание с подписями жильцов направить в организацию, которая управляет этим домом, с просьбой обратить на него более пристальное внимание.

Если такого специалиста нет, то можно письменно обратиться в эту же организацию с просьбой при проведении весеннего осмотра более пристально обратить внимание на проблемы дома (указать проблемы) и ходатайствовать о проведении капитального ремонта".

По правилам осмотр каждого многоквартирного дома проводится весной и осенью, составляется акт, в котором указывается, нуждается дом в текущем ремонте или в капитальном. В последнем случае дом включается в список на капремонт.

В Минске с 2020 года будет применяться комплексный подход при капитальном ремонте — работы будут проводиться одновременно во всех домах жилого квартала, после завершения которых начнётся капитальный ремонт дворов. В дальнейшем эту практику распространят на все города Беларуси.

Обсуждение капремонта начнётся за год до начала

Геннадий Калёнов пояснил, какие ещё изменения в законодательстве коснулись капитального ремонта жилфонда.

В новом Положении об организации и проведении капитального ремонта, которое в ближайшее время утвердит Совет Министров, будет определён порядок и условия проведения работ в жилых домах за счёт средств, отчисленных на капремонт.

«Перед началом капремонта должно быть проведено собрание с собственниками квартир и представителями обслуживающей организации, чтобы проинформировать о видах работ, заключить договор на оказание этой услуги, — рассказал специалист. — Сроки обсуждения капремонта изменятся — собрания с собственниками квартир должны будут проводиться не за 10 дней до начала капремонта, а за год. Это сделано для того, чтобы, помимо капремонта, предложить собственникам (жильцам) варианты, связанные с энергоэффективной модернизацией дома. Это утепление крыши, фасадов, замена окон, замена энергетической установки.

Если собственники проголосуют только за капремонт, в доме будет проведён только он. Хотя часть энергоэффективных мероприятий в капремонт за счёт бюджета всё же включат. Это установка терморегуляторов на отопительные приборы, приборов распределения энергии, её учёта, в том числе с дистанционным снятием показаний, частичное утепление, где это необходимо (торцов дома).

Если 2/3 собственников квартир на собрании голосуют «за», то в проект ремонта дома будут включены мероприятия, связанные с тепловой модернизацией. При поддержке большинства (2/3 собственников) обязанность участвовать в финансировании модернизации обязательна для всех".

Кто финансирует работы

Геннадий Калёнов говорит, что сам капремонт оплачивается из средств, отчисленных на капремонт (от 30 до 50% стоимости капремонта отчисления, плюс софинансирование из местного бюджета района, города). А вот стоимость тепловой модернизации на 50% оплачивают собственники. На оплату даётся рассрочка либо на 10 лет, либо на 15, в зависимости от финансового положения собственника и его семьи.

«Например, для собственника квартиры его доля в стоимости модернизации — это сумма в 1200 рублей. 1200 делится на 120 (при рассрочке на 10 лет) и равными частями вносится в жировку каждый месяц. Начало оплаты — после приёмки всех работ, — объяснил эксперт. — Стоит отметить, что собственники квартир в любой момент могут договориться утеплять свой дом самостоятельно. Но в этом случае им надо брать всю инициативу на себя и платить полную стоимость работ, брать коммерческий кредит в банке. Это в разы дороже».

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