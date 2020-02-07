Как выглядят особняки задержанных директоров сахарных комбинатов. Фото

Высказываясь о задержании директоров сахарных комбинатов Беларуси, Александр Лукашенко отметил: «Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег». TUT. BY узнал, что как минимум есть из недвижимости у фигурантов «сахарного дела» и где эти дома расположены.

Николай Прудник, Слуцк

Виктор Миронов, Жабинка

Дмитрий Егоров, Скидель

Михаил Криштапович, Городея

Дом, директора Слуцкого сахарного комбината, расположен рядом с работой — в коттеджном посёлке, застройку которого прозвали в народе «коттеджами сахарников».В собственности у Николая Павловича двухэтажный дом площадью 124 квадратных метра, а также участок в 7 соток. Дом строился ещё в 1989 году. Из подсобных помещений — отапливаемая пристройка, две холодные пристройки, веранда, гараж, баня, теплица.Дом, директора Жабинковского сахарного завода, построен в 1980 году. Он расположен рядом с заводом, в коттеджном посёлке, который так и называется — Микрорайон сахарного завода.Как пишет TUT. BY, дом площадью 144 квадратных метра и участок в 7 соток оформлены на супругу Миронова. Но несмотря на это, недвижимость попала под арест. Основанием послужило постановление следственного управления КГБ от 28 января., директор Скидельского сахарного завода, в 2013 году построил дом в коттеджном посёлке в шаговой доступности от завода.Дмитрию Владимировичу принадлежат участок в 13 соток и дом в 240 квадратных метров, а также баня, беседка, сарай, гараж. 3 февраля на дом и участок Егорова был наложен арест., директор Городейского сахарного комбината, — как пишет TUT. BY, единственный из четырёх задержанных руководителей, кто не жил в том городе, где работает. Особняк Михаила Васильевича расположен вблизи исторической части Несвижа, в коттеджной застройке на берегу пруда Девичий.В 1992 году на участке в 10 соток Криштапович построил двухэтажный кирпичный дом площадью около 200 квадратных метров с жилой пристройкой и множеством подсобных помещений — верандой, летней кухней, навесами, сараем и гаражом.С 5 февраля на участок и дом директора Городейского сахарного комбината, согласно постановлению следственного управления КГБ от 28 января, наложен арест.

КОНТЕКСТ. В конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого). О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси. По его словам, оно было связано с дебиторской задолженностью: речь шла о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

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4 февраля о задержании директоров сахарных комбинатов жёстко высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что «такого в Беларуси ещё не было»: «Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

Вечером того же дня КГБ официально подтвердил, что директора четырёх сахарных заводов сейчас находятся за решёткой. Фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

Что рассказали в «расследовании» про «Сахарную мафию», подробнее в видео.

6 февраля стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение. КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

Все материалы о «сахарном деле» — здесь.