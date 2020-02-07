На рынке не изменились цены на картофель, свёклу, морковь, лук, чеснок, овощные салаты, фасоль, яблоки, апельсины, лимоны, мандарины, сухофрукты, киви, бананы, грецкие орехи, тыквенные семечки. Снизилась цена на капусту белокочанную. Подорожали свежие огурцы, сладкий перец, пекинка. Перечень цен на овощи, грибы, фрукты, орехи на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 7 февраля.

Овощи

Капуста белокочанная —0,5 рубля

Пекинка — 2,8 рубля

Огурцы — 6,8−7 рублей

Помидоры — 5−5,5 рубля

Картофель — 0,8 рубля

Морковь — 0,8 рубля

Свёкла — 0,8 рубля

Чёрная редька — 1,5 рубля

Сладкий перец — 8,5 рубля

Лук репчатый —1 рубль

Чеснок (за головку) — 0,5 рубля

Фасоль (за 200-граммовый стакан) — 0,75 рубля

Петрушка, укроп, зелёный лук (за 100 граммов) — 1 рубль

Квашеная капуста (за литровую банку) — 2,5−3 рубля

Морковь по-корейски — 5 рублей

Винегрет — 4 рубля

Овощные рулеты — 6 рублей

Солёные огурцы — 3 рубля

Солёные помидоры — 3 рубля.

Грибы

Шампиньоны — 5−6,5 рубля.

Фрукты, орехи, семечки

Яблоки местные — 1,5−2 рубля

Яблоки привозные — 2−2,5 рубля

Груши привозные — 4,5 рубля

Хурма — 3 рубля

Виноград — 4,5−6 рублей

Апельсины — 4,5 рубля

Мандарины — 3−4,5 рубля

Лимоны — 4,5 рубля

Киви — 4,5 рубля

Бананы — 3,5 рубля

Гранат — 3,8−5 рублей

Сухофрукты — 5 рублей

Грецкие орехи — 6−8 рублей

Тыквенные семечки (за 200-граммовый стакан) — 0,7−0,8 рубля.