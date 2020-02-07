В каких домах Слуцка не будет света 10 февраля

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Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Где и когда отключат свет

10 февраля с 8.30 до 12.00 у потребителей по адресам:

  • ул. Стародорожская, № 1−20, № 22−30 (чётные), № 31−35, № 36−78 (чётные);
  • 1-й пер. Стародорожский, № 1−4, № 6−14;
  • 2-й пер. Стародорожский, № 1−7 (нечётные), № 11, № 13;
  • ул. Чапаева, № 1−15;
  • 1-й пер. Чапаева, № 1−10, № 15, № 12−18 (чётные);
  • 2-й пер. Чапаева, № 1−7, № 9−18, № 22, № 26, № 28, № 30;
  • 1-й пер. Толстого, № 21, № 25−35 (нечётные);
  • ул. Р. Люксембург № 19а, № 20, № 34.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.

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Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.

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