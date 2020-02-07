В каких домах Слуцка не будет света 10 февраля

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.
Где и когда отключат свет
10 февраля с 8.30 до 12.00 у потребителей по адресам:
- ул. Стародорожская, № 1−20, № 22−30 (чётные), № 31−35, № 36−78 (чётные);
- 1-й пер. Стародорожский, № 1−4, № 6−14;
- 2-й пер. Стародорожский, № 1−7 (нечётные), № 11, № 13;
- ул. Чапаева, № 1−15;
- 1-й пер. Чапаева, № 1−10, № 15, № 12−18 (чётные);
- 2-й пер. Чапаева, № 1−7, № 9−18, № 22, № 26, № 28, № 30;
- 1-й пер. Толстого, № 21, № 25−35 (нечётные);
- ул. Р. Люксембург № 19а, № 20, № 34.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
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Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.
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