Житель Слуцка сейчас в Китае. Он рассказал, как коронавирус повлиял на повседневную жизнь людей

Случчанин Евгений уже больше года живёт и работает в Китае, откуда каждый день поступает новая информация о будоражащем весь мир коронавирусе.

Евгению 24 года, по образованию он лингвист. С февраля 2019 года живёт в китайском городе Цзилинь, где работает учителем английского языка в тренинг-центре.

В Китае сейчас период празднования китайского Нового года. Китайцы, как говорит Евгений, трудолюбивые, ответственные люди, которые много и усердно работают, но когда выпадает шанс отдохнуть, они веселятся вовсю: шумят, танцуют, взрывают фейерверки и петарды.

— Довольно необычно для меня было в первое время наблюдать, как мало становится людей на улицах, — говорит Евгений.

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Во время праздников китайцы любят проводить время с семьёй, много путешествуют как внутри страны, так и за её пределами, улицы и здания становятся невероятно красивыми из-за традиционных украшений красного цвета.

— Очень жаль, что именно на такое праздничное время выпали внезапные известия о новом смертельном штамме коронавируса, вызвавшего переполох практически во всём мире.

О вирусе Евгений узнал из китайских социальных сетей за день до объявления карантина в Ухане. В начале двадцатых чисел января в провинции Хубэй центральной части Китая начались первые госпитализации, а уже вечером 22 января на карантин была закрыта столица провинции — 11-миллионный город Ухань, когда было объявлено, что вирус получил способность передаваться от человека к человеку.

— В тот день я со своим другом из Аргентины приехал в Шанхай. Это была запланированная поездка, мы хотели посмотреть город и встретиться с нашими друзьями. Информации о новом коронавирусе тогда было не так много, но большая часть путешествующих людей уже была в масках. Информации о вирусе стало гораздо больше, когда через несколько дней с целью ограничить распространение болезни были закрыты для посещения крупные туристические достопримечательности, отменены концерты и основные празднования. Мы с друзьями не смогли посетить открытые ранее для всех небоскрёбы и музей Мадам Тюссо.

Правительство КНР начало просить людей воздержаться от путешествий и находиться дома, а в случае проявления симптомов вируса обращаться в медицинские учреждения. Поскольку вирус проявляет себя практически так же, как и обычная простуда, многие больницы в первые дни оказались переполнены. Люди ждали в огромных очередях, чтобы сделать анализ крови и узнать, заразились они вирусом или это обычная простуда.

— В первые дни карантина в Ухане многие полки магазинов были пустые, в социальных сетях даже всплывали видео со случаями драки за продукты, люди были напуганы, — говорит Евгений. — Спустя несколько дней на карантин была закрыта вся провинция Хубэй, остановлен общественный транспорт. В других провинциях была введена система контроля температуры всех, кто прибывает в аэропорты, на железнодорожные станции, при въезде в город, даже в некоторых зданиях есть люди с датчиками, измеряющими температуру посетителей. В данный момент перекрыто какое-либо сообщение только в эпицентре заражения, во все остальные части Китая можно добраться на поездах или самолётах, но, конечно же, везде введены дополнительные проверки.

Люди сплотились, это видно: все стараются носить маски, проводить дезинфекцию помещений и общественного транспорта, чаще мыть руки и избегать мест скопления людей без надобности. 31 января ВОЗ объявлено введение чрезвычайного положения, поскольку случаи заражения выявлены и в других странах. Но в этом есть и плюсы — темпы изучения вируса и разработки против него вакцины наверняка будут ускорены.

В городе, в котором я живу, в торговых центрах закрывают всё, кроме супермаркетов. Сам же я стараюсь меньше выходить на улицу, а школа, где я работаю, пока не даёт информации о сроках возобновления обучения. Ситуация в стране продолжает быть неясной, и многое может поменяться уже в самое ближайшее время как в лучшую, так и в худшую сторону.

Сейчас довольно много людей разъехались на праздники, и, как предполагает Женя, будут введены дополнительные меры, когда они начнут постепенно возвращаться. В Китае очень трудно избегать большого количества людей, но на фоне эпидемии людей на улицах стало гораздо меньше.

— Не могу сказать, что мне страшно. Скорее я волнуюсь. Я купил билет на самолёт и на следующей неделе уже возвращаюсь в Беларусь. По поводу страха перед самим вирусом — его нет, но я, безусловно, беру во внимание все меры предосторожности, чаще мою руки и использую маску с фильтром. Хочу быть здоровым, чего и вам желаю.

СПРАВКА. По состоянию на 7 февраля коронавирусом заболело свыше 31 000 человек. Умерли — 636, выздоровели около 1300. В Ухане (город, с которого вирус начал распространение по миру) начались медицинские обходы по домам — власти намереваются проверить всех жителей 11-миллионного города.

Китайские СМИ и мобильные операторы призывают не поднимать панику и напоминают о правилах соблюдения личной гигиены: мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующие спиртосодержащие средства, не выходить на улицу без защитной маски, чтобы уменьшить вероятность случайного заражения. Опасным коронавирус делает его высокая заразность и слишком схожая симптоматика с обычной ОРВИ. По последним данным, инкубационный период составляет в среднем от 2 до 10 дней, а распространить его может даже тот, кто не подаёт признаков заболевания. В основном заражение происходит путём проникновения частиц вируса в организм через органы дыхания, но сейчас подтверждены случаи, когда вирус попадал на слизистую глаз. В группе риска в основном пожилые люди и те, у кого ослаблена иммунная система на фоне более серьёзных заболеваний.

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