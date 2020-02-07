«Может, всё-таки розги нужны иногда?» Что случчане думают про этический кодекс педагога

После скандалов в гомельских школах Министерство образования Беларуси планирует внедрить этический кодекс педагога. Документ уже разработан и скоро будет опубликован.

Игорь Карпенко, министр образования, считает, что никаких форм насилия над ребёнком, в том числе психологического или словесного, быть не должно. Он отметил, что педагогическая функция связана не только с преподаванием предмета, но и с воспитанием, при этом на ребёнка влияет личность педагога.

Эта новость на vk.com/kurjer была одной из самых дискуссионных, собрав много комментариев.

Изабелла Нестеренко: «Если есть алгоритм действий для учителя и он действительно работает, то и обсуждать нечего. Но почему тогда учитель поднимает парты и дёргает за уши учеников? Может быть, гладко было на бумаге да забыли про овраги? Учитель абсолютно беззащитен. Он и выгнать ученика не может из класса, и наказать его не может. Что делать учителю, который в первую очередь должен УЧИТЬ? Почему он должен расплачиваться за педагогические ошибки родителей? Никогда мои родители не были на моей стороне, если учитель жаловался на мою леность. Мне выговаривали, воспитывали. Но не учителя в школе, а родители дома. А нынче что мы имеем с гуся? Учитель научи, учитель воспитай, учитель отчитайся. Учитель напиши кучу бумажек. Хотела бы я работать в современной школе учителем? Ой, вряд ли».

It is 2015: «Интересно, а сам министр в прошлом педагог?»

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Артур Колядко: «Учитель в первую очередь тоже человек. Даже самые точные роботы дают сбои и ошибки, хотя их действия заранее запрограммированы на каждый случай. А у учителя тоже есть и чувства, и эмоции, и обстоятельства. Некоторые любят писать, что „не хочешь и не можешь быть учителем — уходи, твоё место займут другие“. Так вот я уверен, что никогда в нашей стране не найдётся достаточное количество идеальных учителей. Не будет столько подходящих кандидатур на такую неблагодарную работу».

Изабелла Нестеренко: «Нужен заодно и этический кодекс ученика, и этический кодекс родителей. Кто-нибудь пытался поставить себя на место учителя? В царской России учеников пороли за плохое поведение. Ничего. Родители не бегали выяснять отношения».

Харитон Лукъянов: «Если будет этический кодекс, то ученики сядут учителю на шею и будут оставаться безнаказанными. Может, всё-таки розги нужны иногда?»

Владимир Мокрянский: «Лучше камеры в каждых кабинетах поставить. В первую очередь, чтобы оценить поведение ребёнка».

Изабелла Нестеренко: «Какой смысл держать в классе ученика, который учиться не хочет? Что делают на работе с теми, кто пришёл и не работает?»

Артур Колядко: «В детском возрасте ребёнок ещё не полностью отдаёт себе отчёт в своём поведении. Не вырос он физически и морально для полной саморефлексии. Да и не каждый взрослый на такое способен. В этом и состоит тяжкий труд педагога — учить, несмотря ни на что. Знаете, это как у конструкторов на заводах. Любое изделие всегда впервые не готово выполнять своё предназначение полностью. Никто ведь его не выкидывает на свалку из-за этого. Идут долгие годы, а порой и десятилетия кропотливой работы, прежде чем тот или иной экземпляр можно будет допустить к эксплуатации. А тут целый ребёнок, со своим неведомым характером. Никто ведь вообще не знает, что у него там в голове происходит и как он вообще на этот мир смотрит. Нельзя ведь его оставить без обучения — от этого он лучше точно не станет».

Изабелла Нестеренко: «Ребёнок отдаёт себе отчёт в поведении довольно рано. Особенно если посещал детский сад. Это нам только кажется, что маленький, не понимает. Всё понимает. Может быть, ещё не знает, какие знания и когда пригодятся. А в остальном вполне сознательная личность».

Артур Колядко: «Ребёнок просто различает, что такое хорошо и что такое плохо. Всё остальное сможет понять только с возрастом и личным опытом. Это как в той самой педагогике. Есть несколько уровней владения знанием: представление, понимание, применение и творческий уровень. Понимаете, о чём я? И возраст совершеннолетия определён далеко не просто так».

Лена Дайрукина: «Такие дети были во все времена. Их выгоняли из класса, ставили к доске, писали в дневник, вызывали родителей, беседовали после уроков, вызывали к директору с родителями. А иногда в ход шли линейки и указки. Это всё было. Разница в реакции родителей больше всего».

Артур Колядко: «Времена меняются, уровень и качество обучения тоже. И конечные цели обучения тоже поменялись. Заметьте, сейчас уже давно не важно, как ты выучил школьную или институтскую программу. Посмотрите, как часто дети стали получать медали на разных творческих конкурсах? Сейчас в мире очень ценится идея, новая свежая мысль, особенно доведённая до конечного результата. Поэтому важно не загубить творческий потенциал».

О скандалах в гомельских школах

Случай в школе № 15. 11 сентября 2019 года во время уроков учительница начальных классов выругалась матом на ученика 4-го класса, держа в руках над ним парту и угрожая убить: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!» Одноклассники сняли происходящее на видео, а запись опубликовал региональный портал. 18 сентября стало известно, что учительница восстановлена на работе. Премьеру дали предупреждение, директора уволили. И это не всё.

Инцидент в гимназии № 71. 21 января 2020 года учительница начальных классов потянула за ухо девочку из 3-го класса. Да так, что ребёнку пришлось накладывать швы. Родители ребёнка обратились с заявлением в милицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.