Школьники из Слуцка стали сильнейшими по судомоделизму в районе и республике

С 5 по 7 февраля в Слуцке состоялись сразу три соревнования по судомоделизму: первенство Республики Беларусь по судомодельному спорту среди юниоров «Гардемарин-2020», первенство Минской области и 29-е Слуцкое открытое зимнее лично-командное первенство. О результатах состязаний «Кур'еру» рассказала Мария Матылицкая, методист Слуцкого центра технического и прикладного творчества учащейся молодёжи.

В этом году соревнования по судомодельному спорту стали международными: приехали участники из России. Всего участвовало 12 команд. Слуцк представляла команда Слуцкого центра технического и прикладного творчества учащейся молодёжи, которой руководит Виктор Потоцкий.

Жюри оценивало техническую грамотность, качество изготовления моделей, а в ходовых состязаниях — скорость, дальность и устойчивость моделей на заданном курсе в разных классах.

«Команда добилась успеха, одержав победу в республиканских состязаниях и в 29-м Слуцком открытом зимнем лично-командном первенстве, в областных соревнованиях ребята стали вторыми, — сказала Мария Матылицкая. — Отличные результаты показал Алексей Старынин, ученик 7-го класса школы № 13. В разных дисциплинах он занял шесть первых и два вторых места. Судомоделизмом Алексей занимается с 4-го класса. Отличился Илья Шкурский, по совокупности выступлений вышел на уровень КМС. Есть призовые места у Матвея Некрашевича, Евгения Зубрицкого, Никиты Козака, Фёдора Жилича. Для четвероклассника Алексея Кузьменкова это были первые соревнования и он добился призового 3-го места».

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Личные места слуцких судомоделистов в трёх состязаниях выглядят впечатляюще: четырнадцать 1-х мест, восемь — 2-х мест и два — 3-х.

«Ежегодно слуцкая команда участвует в пяти-шести соревнованиях и всегда завоёвывает награды», — добавила Мария Матылицкая.