Эхо недели. Про сахар, сахарный диабет и «стометровку»

На этой неделе наконец-то официально прокомментировали «сахарное дело».

Первым высказался президент, описав ситуацию: «Такое в Беларуси впервые».

Хотя на самом деле — нет. Эксперты считают, что создание «фирм-прокладок» — обычное дело в коррупционных схемах. А всё из-за ценовых ножниц.

Реклама

Затем на белорусском ТВ показали «расследование», окрестив всё «сахарной мафией». Мы пересказали сюжет одним абзацем.

В КГБ рассказали, что директорам сахарных комбинатов Беларуси предъявлено обвинение.

Жителей Слуцка так потрясла эта новость, что исчезновение сахара с полок одного магазина связали с «сахарным делом».

А тем временем посмотрите, как выглядят дома директоров сахарных заводов.

Что происходило в городе

В понедельник предприниматели, торгующие на «стометровке» Слуцкого рынка,на приём к председателю райисполкома. Андрей Янчевский выслушал их и сказал: «Работайте, я разберусь».

Уже на следующий день комиссия райисполкома побывала на Слуцком рынке. Судьба «стометровки» ещё будет решаться.

Ещё одна городская проблема: большие очереди во взрослой поликлинике. Владимир Наврась объяснил, почему они возникают.

На этой неделе случчане узнали об очерёдности ремонта жилфонда Слуцка и благоустройства, какие дома отремонтируют в Слуцке в 2020 году и сколько это будет стоить.

Про людей

Житель Слуцка сейчас в Китае. Он рассказал, как коронавирус повлиял на повседневную жизнь людей. Кстати, на следующей неделе он возвращается в Слуцк.

Мы побывали в четырёх деревнях Слуцкого района. Почитайте, что говорят их жители о своей жизни, президенте, коронавирусе и ТВ-новостях. И удивитесь другой реальности, в которой они живут.

Читатели продолжают делиться с нами старинными фотографиями. В этот раз потомки слуцкого священника Наталья Говзич и её тётя Валентина Комарова рассказали о своей семье.

Сегодня у нас принято ругать машины автопрома СССР. Но вот вам контраст. Почитайте классную историю Александра Рябцева про то, как он перепробовал иномарки, а в итоге вернулся за руль «копейки».

В нашей Lampe очередной блиц-опрос. В этот раз героиней публикации стала Алёна Корбут, которая рассказала, чего не хватает городу.

Происшествия

В нашем обзоре мы рассказали, какие рабочие получали травмы на предприятиях Слуцка и района в 2019 году.

Печальное сообщение пришло из Солигорской птицефабрики. Там умер 38-летний работник, но, похоже, это не связано с производством.

Консультации и объяснительная журналистика

Не пропустите наш большой разъяснительный материал: как добиться капремонта в доме и что изменится с новым Жилищным кодексом. Это поможет вам сэкономить деньги и время. Ведь рано или поздно капремонт «случится» и с вами.

Как и пенсия. Здесь мы рассказываем, какие пенсионные новшества ввели в 2020 году.

Ещё один полезный материал: врач-эндокринолог из Слуцка рассказала про диабет, гормоны и миф про сахар. Кстати, 96,4% диабета из-за лишнего веса. И дело не в сахаре, а в колбасах и бутербродах, которые мы считаем нормальной едой. Как распознать диабет у ребёнка, как лечить диабет второго типа и какие анализы нужно сдавать здоровому человеку — здесь.

Почитать и посмотреть

В Слуцке появился новый арт-объект. Его придумали спасатели.

Посмотрите, какие фотографии с рыбалки нам прислали случчане.

А в музее деревни Городище запустили Instagram-флешмоб «Дембельский альбом». Жителей Слуцка приглашают присоединиться.

Почитайте забавную историю, как приехать с мужем из деревни в Слуцк за продуктами и купить только буханку хлеба.

Мы продолжаем наш цикл публикаций «20 лет «Кур'еру». В этот раз про диалог власти с народом: что обещано, что выполнено.