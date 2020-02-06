На Солигорской птицефабрике умер 38-летний работник

Отдел новостей
-
0

По информации «Кур'ера», это произошло в среду, 5 февраля. Мужчина недавно вернулся из отпуска. Ему было 38 лет.

«Мужчину без признаков жизни на Солигорской птицефабрике нашёл его коллега и вызвал „скорую“. Приехавшие на место медики констатировали смерть. Солигорский РОСК проводит проверку по факту смерти мужчины, для выяснения точной причины которой назначена судмедэкспертиза», — рассказала «Кур'еру» Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.