Какие пенсионные новшества ввели в 2020 году. Обзор

В этом году в Беларуси увеличился пенсионный возраст и страховой стаж, изменились правила расчёта профессиональных пенсий, некоторые белорусы получили солидные надбавки. Читайте обзор изменений в системе начисления пенсий в 2020 году.

Пенсионный возраст снова повысился

С 1 января 2020 года возраст выхода на пенсию увеличился ещё на полгода. Теперь мужчины выходят на пенсию в 62, а женщины — в 57 лет.

Повышение пенсионного возраста в Беларуси началось в 2017 году. В общей сумме он увеличится на три года. Завершится процесс в 2022 году. Тогда мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 63 и 58 лет соответственно.

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Минимальный страховой стаж — тоже

Вместе с увеличением пенсионного возраста увеличили и страховой стаж, то есть минимальное количество лет, за которые нужно платить взносы в ФСЗН.

В 2020 году минимальный страховой стаж составляет 17,5 лет. Ежегодно эта планка поднимается на 6 месяцев — до 20 лет в 2025 году.

Если не хватает стажа, вместо пенсии по возрасту вы будете получать социальную пенсию. Женщинам её начинают выплачивать в 60 лет, мужчинам — в 65. Сейчас социальная пенсия составляет 119,94 рубля.

Службу в армии для солдат-срочников планируют включить в страховой стаж

По идее, в страховой стаж входит только то время, когда человек работал и платил взносы в Фонд соцзащиты. Есть ещё и общий трудовой стаж, в который засчитывается, например, учёба в вузе или отпуск по уходу за ребёнком. Срочная служба в армии раньше тоже не входила в страховой стаж, однако начиная с 1 января 2020 года этот период планируют в него включить. Соответствующий указ сейчас находится на рассмотрении президента.

Изменились правила, по которым начисляются профессиональные пенсии

Нововведения коснулись и профессиональных пенсий, которые получают те, кто работает в особых условиях. К ним относятся, к примеру, те, кто трудится на вредных и опасных работах, артисты, спортсмены, некоторые педагогические и медицинские работники и так далее.

Система профессионального пенсионного страхования появилась в Беларуси с 1 января 2009 года. Накопление там осуществляется за счёт специальных взносов работодателей. Если работник отработал более половины нужного для досрочной пенсии стажа после 1 января 2009 года, ему назначают досрочную профессиональную пенсию.

«Поскольку до 2009 года досрочное пенсионирование осуществлялось из общей пенсионной системы, с учётом увеличения количества пенсионеров и нагрузки на пенсионную систему было предложено выйти на другой, самостоятельный источник финансирования. Это накопительная система: сколько накопил — столько и получишь», — объяснила причины такого нововведения Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты.

Кроме того, власти увеличили размер отчислений на профессиональную пенсию, которую наниматели платят в дополнение к обязательным страховым взносам в Фонд соцзащиты. Для некоторых категорий они выросли более чем в два раза.

Доктора наук и профессора получат надбавки

С 1 января 2020 года солидную прибавку к пенсии получат белорусы, у которых есть степень доктора наук и учёное звание профессора. Доплата составляет 370 рублей (две базовые ставки, которые используются при расчёте оплаты труда бюджетников).

Чтобы получить эту доплату, нужно проживать в Беларуси, иметь одновременно докторскую степень и профессорское звание, а также не работать. Тем, кто обратится за надбавкой в органы соцзащиты, начислять её начнут со следующего календарного месяца.

Период, за который берут зарплату для расчёта пенсии, увеличился на год

Для расчёта пенсии учитывается зарплата начиная с 1994 года. Соответственно, с 2020 года «расчётный» период составляет уже 26 лет. В прошлом году он равнялся 25 годам.