20 лет «Кур'еру». Про диалог власти с народом: что обещано, что выполнено

Газете «Кур'ер» — 20 лет. И с самого начала пути в центре нашего внимания был и остаётся человек, наш читатель. Поэтому мы всегда говорим и пишем о важности диалога между властью и народом. А газета — это одна из платформ для такого диалога.

Десять лет назад Сергей Станкевич, главный редактор газеты «Кур'ер», на пресс-конференции президента Беларуси задал главе государства вопрос: «По вашему мнению, не настало ли время подсказать отсюда, сверху, чтобы в регионах руководители местной власти проводили подобные пресс-конференции с приглашением и государственной, и негосударственной прессы для освещения всех нужд региона?»

Александр Лукашенко согласился с редактором «Кур'ера» и поручил, чтобы такие встречи проходили. «…Под контроль график, чтобы встретились начальники и пригласили всех журналистов, которые там есть, и даже тех, которых они просто ненавидят, — распорядился глава государства. — Если этого не будет сделано, пожалуйста (обращаясь к Сергею Станкевичу), вы как-нибудь обозначьте, чтобы до меня дошло».

Сам редактор, вспоминая то время, отмечает, что поначалу это поручение выполнялось неукоснительно и встречи лет пять были регулярными во всех регионах Беларуси. Позже в потоке перетасовок руководящих кадров график выскочил из поля зрения идеологов, а на проводимых совещаниях в облисполкомах (коллеги с других регионов это тоже отмечали) мест для негосударственных СМИ уже, как правило, не находилось. Надо отдать должное, что в Слуцке такой диалог в той или иной форме поддерживается и сейчас.

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