Потомки слуцкого священника рассказали о своей семье. История фотографии 1910 года

Проект «Беларускі сямейны альбом» продолжает пополняться фотографиями случчан. В этот раз туда попал снимок, сделанный в 1910 году. Его принесли в редакцию «Кур'ера» случчанка Наталья Говзич и её тётя Валентина Комарова, которая живёт в деревне Брановичи. Они рассказали историю своей семьи.

На снимке — семья священнослужителя Ивана Федоровича (на фото — справа). В верхнем ряду — сыновья священника Адам Иванович и Андрей Иванович (слева направо). В нижнем — жена Адама Мария Андреевна (1877−1947) и дочери Ольга, Екатерина, Елена и Ульяна (слева направо). На коленях у матери сидит 5-летняя девочка Лена — это бабушка Натальи. Слева от Андрея — его мать, супруга Ивана Федоровича.

Случчанка говорит, что на этой фотографии только четыре девочки, была ещё и пятая. Также существует снимок с тремя мальчиками (Миша, Вася и Ваня), почему-то их сфотографировали отдельно от девочек. Это фото хранится у родственницы Нины в Минске, но Наталья и Валентина потеряли с ней связь и не могут найти адрес.

«Беларускі сямейны альбом» связался со Слуцким краеведческим музеем. Его сотрудники ответили, что на фото идеальный образец слуцкого строя.

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Случчанки, которые пришли в редакцию, — потомки Адама Ивановича Федоровича (1871−1937 годы жизни). Для Натальи Говзич он является прадедушкой.

Братья Федоровичи

В деревне Брановичи семью Адама Федоровича звали Романчиковы. Адам, старший сын священника, был зажиточным крестьянином. Он родился в Лучниках. Поэтому, скорее всего, его отец Иван Федорович служил священником именно в этой деревне.

Адама арестовали 6 августа 1937 года. Тройка НКВД осудила его за антисоветскую агитацию 10 сентября, а расстреляли его 17 сентября в лесу за деревней Васильково. На месте расстрела есть памятник, который поставил кто-то из односельчан. Адам Федорович упоминается в списках жертв репрессий на сайте «Мемориал».

Про младшего брата, Андрея Федоровича, известно лишь, что он жил около кладбища на ул. 14 Партизан. У него была большая библиотека, которую он подарил городу Слуцку.

Как жила семья

«Бабушка (на фото — малышка на руках) окончила церковно-приходскую школу и в детстве нам читала Библию на церковнославянском языке. Те молитвы до сих пор помню, — говорит Наталья Говзич. — Она рассказывала, что отец к каждому празднику заказывал им новые сапожки на шнурках».

В семье Адама Федоровича работали все без исключения — и дети, и взрослые. «Знаю, что у прадедушки было много земли — от Брановичей до электросетей, за кольцевой и дальше. Всё обрабатывали сами, — говорит Наталья. — Жизнь была трудная, но жили большой дружной семьёй».

Бабушка Натальи рассказывала, что во время войны деревенские жители прятались у них в погребе. Собралось много людей. И бабушка чудом спасла свою дочь (маму Натальи): накрыла младенца деревянным корытцем, иначе бы ребёнка задавили.

Бабушки Натальи (Елены Адамовны) не стало 5 декабря 1988 года. Она всю жизнь прожила в Брановичах.

В деревне Брановичи живёт много потомков священника Ивана Федоровича. Восемь домов стоят рядом на двух улицах. Наталья говорит, что в их роду немало интересных людей, даже лётчик был. Её сын — оперный певец в России, а дочь — музыкант.

«Беларускі сямейны альбом» рассказывает о судьбах людей с фотографий, которые сделаны до 1960 года. Если вы хотите рассказать о ваших предках, а может, найти родственников, присылайте свои старые фото в электронном виде и описание к ним на адрес info@kurjer.info. Фотографии можно отсканировать в редакции «Кур'ера» по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128.

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