Instagram-флешмоб «Дембельский альбом» в преддверии 23 февраля запустила Наталья Бартошик, руководитель проекта по созданию музейной экспозиции в деревне Городище под Слуцком. Она рассказала «Кур'еру», почему её привлекла эта идея.

«Подготовка «Дембельского альбома», особенно в 70−80-е годы, была почти ритуалом, — рассказала Наталья Бартошик. — За несколько месяцев до окончания службы в армии военнослужащие готовили эти альбомы на память о службе. Они вклеивали туда не только фотографии, но и украшали рисунками, надписями и солдатскими заповедями, делали бархатную или кожаную обложку. Сейчас эти альбомы — уже артефакт и достояние истории.

Первые участники флешмоба — мой муж Пётр, который служил в группе советских войск в Германии с 1978 по 1980 год, и сын Родион, который проходил военную службу уже в армии Республики Беларусь с 2014 по 2015 год".

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Наталья приглашает тех, кто служил в армии, присылать фото и истории создания «Дембельских альбомов», пожелания от женщин своим защитникам в Instagram.

ПИШИТЕ. Если у вас или ваших родственников сохранились «Дембельские альбомы» и есть интересная история их создания, присылайте фотографии и ваши истории на почту «Кур'ера» — info@kurjer.info.

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