Что делать, если вы услышали сигнал «Внимание всем!». Алгоритм действий

Слуцкий РОЧС
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Непрерывное завывание сирен, прерывистые гудки на предприятиях означают сигнал «Внимание всем!». Что делать, когда вы слышите этот сигнал, рассказали в Слуцком РОЧС.

  • Услышав сигнал «Внимание всем!», немедленно включите телевизор, радиоприёмник и слушайте сообщение.
  • В сообщении будет передана информация о характере угрозы и конкретные рекомендации по защите и действиям населения.
  • Обращайте внимание на сообщения по громкой связи машин милиции, МЧС и другого специального транспорта.
  • Не выключайте телевизор, радиоприёмник в течение всего периода ликвидации последствий ЧС.
  • Если предупреждающий сигнал застал вас на улице, найдите ближайшую теле- или радиоточку для получения более точных инструкций.

Действия населения при аварии на радиационно опасном объекте

  • Исключите пребывание на открытой местности.
  • Проведите герметизацию помещения.
  • Сделайте запасы питьевой воды из закрытых источников водоснабжения.
  • Сделайте запасы питания из герметично упакованных продуктов и консервов.
  • Закройте крышки колодцев, бассейны и другие накопители воды.
  • Регулярно проводите влажную уборку во всех помещениях, где находятся люди.
  • Для защиты органов дыхания используйте противогаз, респиратор, а при его отсутствии — ватно-марлевую повязку.
  • Приём йодосодержащих препаратов производится по отдельному указанию.
  • Главную опасность представляет внутреннее облучение, то есть попадание радиоактивных веществ внутрь организма с воздухом, пищей и водой. Одежда должна быть закрытой во избежание кожных радиационных ожогов.

Действия населения при аварии на химически опасном объекте

  • Исключите пребывание на открытой местности.
  • Проведите герметизацию помещения.
  • Используйте воду только из проверенных источников водоснабжения, предварительно её прокипятив.
  • Используйте только консервированные и герметично упакованные продукты.
  • Ежедневно проводите влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
  • Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии — ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде, 2,5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).
  • При химической аварии покидать зону заражения необходимо перпендикулярно направлению ветра.
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