Что делать, если вы услышали сигнал «Внимание всем!». Алгоритм действий

Непрерывное завывание сирен, прерывистые гудки на предприятиях означают сигнал «Внимание всем!». Что делать, когда вы слышите этот сигнал, рассказали в Слуцком РОЧС.
- Услышав сигнал «Внимание всем!», немедленно включите телевизор, радиоприёмник и слушайте сообщение.
- В сообщении будет передана информация о характере угрозы и конкретные рекомендации по защите и действиям населения.
- Обращайте внимание на сообщения по громкой связи машин милиции, МЧС и другого специального транспорта.
- Не выключайте телевизор, радиоприёмник в течение всего периода ликвидации последствий ЧС.
- Если предупреждающий сигнал застал вас на улице, найдите ближайшую теле- или радиоточку для получения более точных инструкций.
Действия населения при аварии на радиационно опасном объекте
- Исключите пребывание на открытой местности.
- Проведите герметизацию помещения.
- Сделайте запасы питьевой воды из закрытых источников водоснабжения.
- Сделайте запасы питания из герметично упакованных продуктов и консервов.
- Закройте крышки колодцев, бассейны и другие накопители воды.
- Регулярно проводите влажную уборку во всех помещениях, где находятся люди.
- Для защиты органов дыхания используйте противогаз, респиратор, а при его отсутствии — ватно-марлевую повязку.
- Приём йодосодержащих препаратов производится по отдельному указанию.
- Главную опасность представляет внутреннее облучение, то есть попадание радиоактивных веществ внутрь организма с воздухом, пищей и водой. Одежда должна быть закрытой во избежание кожных радиационных ожогов.
Действия населения при аварии на химически опасном объекте
- Исключите пребывание на открытой местности.
- Проведите герметизацию помещения.
- Используйте воду только из проверенных источников водоснабжения, предварительно её прокипятив.
- Используйте только консервированные и герметично упакованные продукты.
- Ежедневно проводите влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
- Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии — ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде, 2,5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).
- При химической аварии покидать зону заражения необходимо перпендикулярно направлению ветра.
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