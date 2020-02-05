Что делать, если вы услышали сигнал «Внимание всем!». Алгоритм действий

Непрерывное завывание сирен, прерывистые гудки на предприятиях означают сигнал «Внимание всем!». Что делать, когда вы слышите этот сигнал, рассказали в Слуцком РОЧС.

Услышав сигнал «Внимание всем!» , немедленно включите телевизор, радиоприёмник и слушайте сообщение.

, немедленно включите телевизор, радиоприёмник и слушайте сообщение. В сообщении будет передана информация о характере угрозы и конкретные рекомендации по защите и действиям населения.

Обращайте внимание на сообщения по громкой связи машин милиции, МЧС и другого специального транспорта.

Не выключайте телевизор, радиоприёмник в течение всего периода ликвидации последствий ЧС.

Если предупреждающий сигнал застал вас на улице, найдите ближайшую теле- или радиоточку для получения более точных инструкций.

Действия населения при аварии на радиационно опасном объекте

Исключите пребывание на открытой местности.

Проведите герметизацию помещения.

Сделайте запасы питьевой воды из закрытых источников водоснабжения.

Сделайте запасы питания из герметично упакованных продуктов и консервов.

Закройте крышки колодцев, бассейны и другие накопители воды.

Регулярно проводите влажную уборку во всех помещениях, где находятся люди.

Для защиты органов дыхания используйте противогаз, респиратор, а при его отсутствии — ватно-марлевую повязку.

Приём йодосодержащих препаратов производится по отдельному указанию.

Главную опасность представляет внутреннее облучение, то есть попадание радиоактивных веществ внутрь организма с воздухом, пищей и водой. Одежда должна быть закрытой во избежание кожных радиационных ожогов.

Действия населения при аварии на химически опасном объекте

Исключите пребывание на открытой местности.

Проведите герметизацию помещения.

Используйте воду только из проверенных источников водоснабжения, предварительно её прокипятив.

Используйте только консервированные и герметично упакованные продукты.

Ежедневно проводите влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии — ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде, 2,5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).

При химической аварии покидать зону заражения необходимо перпендикулярно направлению ветра.