Жительница Слуцка: «Что-то случилось с сахаром. Куда он исчез с полок магазина — не знаю» (фотофакт)

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Читательница Татьяна написала «Кур'еру»: «Зашла сейчас в один крупный магазин в центре города, смотрю — на полках нет сахара. Только какие-то остатки рафинированного». На вопрос, а где сахар, продавцы сказали: «Наверное весь сахар съели. Там внизу вон лежит один — городейский, можете взять». На фоне «сахарного дела» как-то странно всё это выглядит. Уже начинаю искать в этом подвох".

Житель Слуцка: «Что-то случилось с сахаром. Куда он исчез с полок магазина – не знаю» (фотофакт)
Фото прислано читательницей для KURJER.INFO
Добавлено в 18.20:
Житель Слуцка: «Что-то случилось с сахаром. Куда он исчез с полок магазина – не знаю» (фотофакт)
В магазине «на Суворова» сахар есть.

А в магазине возле вашего дома есть сахар? Пишите в комментариях, присылайте фото на info@kurjer.info.

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