Читательница Татьяна написала «Кур'еру»: «Зашла сейчас в один крупный магазин в центре города, смотрю — на полках нет сахара. Только какие-то остатки рафинированного». На вопрос, а где сахар, продавцы сказали: «Наверное весь сахар съели. Там внизу вон лежит один — городейский, можете взять». На фоне «сахарного дела» как-то странно всё это выглядит. Уже начинаю искать в этом подвох". Добавлено в 18.20:

А в магазине возле вашего дома есть сахар? Пишите в комментариях, присылайте фото на info@kurjer.info.