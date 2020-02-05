Экономист и юрист Сергей Балыкин в комментарии «Белорусскому партизану» рассуждает о роли государства в «сахарном деле».

— Производители сахара знают друг друга, вполне естественно, что в силу малочисленности они между собой договорились, создавали совместные структуры для его продажи. Почему возникла такая схема?

В Россию сахар отгружают по низкой цене, мотивируя это тем, что там цена ниже, а из России сюда завозят по более высокой цене. Возможно, это просто перекладывание бумаг, а на самом деле сахар физически между странами не перемещался.

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В любом случае возникли ценовые ножницы, которые провоцируют подобные схемы. А причина возникновения ценовых ножниц только одна — государственное регулирование. У нас цены регулируются жёстко, поэтому они у нас и выше, как ни парадоксально.

Понятное дело, что есть соблазн работать по таким ценовым ножницам, а разницу класть себе в карман.

Остаётся непонятным, в чём заключается уникальность «сахарного дела», о которой заявил Александр Лукашенко. Если проанализировать подробности уголовных дел в отношении руководителей госпредприятий, то можно заметить, что схемы с так называемыми «фирмами-прокладками» являются самыми распространёнными.

Именно через такие фирмы чаще всего идёт отгрузка продукции предприятий или поставка сырья в коррупционных схемах. И именно такие схемы являются наиболее явными и легко вычисляемыми.

КОНТЕКСТ. В конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого). О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси. По его словам, оно было связано с дебиторской задолженностью: речь шла о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

4 февраля о задержании директоров сахарных комбинатов жёстко высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что «такого в Беларуси ещё не было»: «Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

Вечером того же дня КГБ официально подтвердил, что директора четырёх сахарных заводов сейчас находятся за решёткой. Фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

Что рассказали в «расследовании» про «Сахарную мафию», подробнее в видео.

Все материалы о «сахарном деле» — здесь .