Акция в МТС: фитнес-браслет за 10 копеек при покупке Huawei Y6s или Huawei P30 lite

В сети салонов и интернет-магазине МТС при покупке смартфона Huawei Y6s 3/64 Гб или Huawei P30 lite 128 Гб можно дополнительно приобрести фитнес-браслет Huawei всего за 10 копеек. Модель браслета зависит от выбранного смартфона.

Сделав выбор в пользу Huawei Y6s 3/64 Гб, по акционной цене вы сможете забрать браслет Huawei Band 4e. При покупке Huawei P30 lite 128 Гб можно дополнительно за 10 копеек приобрести модель Huawei Band 4.

Huawei Y6s 3/64 Гб оснащен ярким 6,09-дюймовым экраном с разрешением 720×1560 точек. За производительность в нем отвечают 4-ядерный процессор и 3 Гб оперативной памяти. Запоминающиеся снимки позволят сделать основная камера на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп.

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Смартфон Huawei Y6s 3/64 Гб можно приобрести за 369 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 33,54 рубля, а на два года — 16,04 рубля.

Huawei P30 lite 128 Гб получил 6,15-дюймовый экран с разрешением 1080×2312 точек. Его основная тройная камера на 24+8+2 Мп и фронтальная на 32 Мп способны добиваться максимального качества снимков благодаря технологиям искусственного интеллекта. Высокую производительность смартфону обеспечивают мощный 8-ядерный процессор и 4 Гб оперативной памяти. Встроенный модуль NFC позволяет совершать бесконтактные платежи. А аккумулятор емкостью 3340 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки.

Модель Huawei P30 lite со 128 Гб памяти продается за 649 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 59 рублей, а на два года — 28,21 рубля.

Внимание! Количество приобретаемых единиц фитнес-браслетов по цене 10 копеек ограничено и реализация производится в соответствии с условием — не более 1 единицы на 1 смартфон.

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