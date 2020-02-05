МВД объявляет конкурс на лучший материал в СМИ. Условия

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МВД объявляет конкурс на лучший материал в СМИ. Условия, Слуцк
Фото: МВД РБ

Министерство внутренних дел Беларуси приглашает принять участие в конкурсе творческие коллективы, редакции, интернет-сайты, отдельных журналистов и внештатных авторов средств массовой информации, в том числе сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

Продемонстрировать в своих авторских работах оригинальное исполнение, художественную ценность и техническое мастерство можно в десяти номинациях:

  1. «Проект года»;
  2. «Лучшая районная газета»;
  3. «Лучший автор»;
  4. «Лучший видеоролик социальной рекламы»;
  5. «Лучший интернет-проект»;
  6. «Лучший корпункт»;
  7. «Сообща против наркоугрозы» — за весомый вклад в работу по профилактике наркомании и наркопреступности;
  8. «На малой родине служу» — за лучший материал/сюжет о сотруднике территориального органа внутренних дел, который родился и служит на родной земле (в рамках Года малой родины);
  9. «Спорт и службу совмещая» — за популяризацию здорового образа жизни и деятельности спортсменов — сотрудников органов внутренних дел;
  10. «Бережём милиции славные традиции» — за творческий подход в освещении темы исторического наследия и традиций белорусской милиции, её героев и ветеранов.

К рассмотрению принимаются материалы, размещённые в СМИ и интернете с 1 января по 31 декабря 2019 года.

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Работы с пометкой «На конкурс» следует направить не позднее 10 марта 2020 года по адресу: 220 030, г. Минск, ул. Городской Вал, 4, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, управление информации и общественных связей.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются, а представленные с нарушением условий — не рассматриваются. Оформление соответствующей заявки обязательно.

Подробная информация об условиях проведения конкурса, порядке предоставления работ и правилах оформления — здесь.

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