МВД объявляет конкурс на лучший материал в СМИ. Условия

Министерство внутренних дел Беларуси приглашает принять участие в конкурсе творческие коллективы, редакции, интернет-сайты, отдельных журналистов и внештатных авторов средств массовой информации, в том числе сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

Продемонстрировать в своих авторских работах оригинальное исполнение, художественную ценность и техническое мастерство можно в десяти номинациях:

«Проект года»; «Лучшая районная газета»; «Лучший автор»; «Лучший видеоролик социальной рекламы»; «Лучший интернет-проект»; «Лучший корпункт»; «Сообща против наркоугрозы» — за весомый вклад в работу по профилактике наркомании и наркопреступности; «На малой родине служу» — за лучший материал/сюжет о сотруднике территориального органа внутренних дел, который родился и служит на родной земле (в рамках Года малой родины); «Спорт и службу совмещая» — за популяризацию здорового образа жизни и деятельности спортсменов — сотрудников органов внутренних дел; «Бережём милиции славные традиции» — за творческий подход в освещении темы исторического наследия и традиций белорусской милиции, её героев и ветеранов.

К рассмотрению принимаются материалы, размещённые в СМИ и интернете с 1 января по 31 декабря 2019 года.

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Работы с пометкой «На конкурс» следует направить не позднее 10 марта 2020 года по адресу: 220 030, г. Минск, ул. Городской Вал, 4, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, управление информации и общественных связей.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются, а представленные с нарушением условий — не рассматриваются. Оформление соответствующей заявки обязательно.

Подробная информация об условиях проведения конкурса, порядке предоставления работ и правилах оформления — здесь.