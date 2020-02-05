После скандалов в гомельских школах… В Беларуси введут этический кодекс педагога

Министерство образования Беларуси планирует внедрить этический кодекс педагога. Документ уже разработан и скоро будет опубликован для обсуждения в «Настаўніцкай газеце».

«Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребёнком, в том числе психологического, словесного», — заявил министр образования Игорь Карпенко, передаёт БелТА.

Он также отметил, что педагогическая функция связана не только с преподаванием предмета, но и с воспитанием, при этом на ребёнка влияет личность педагога.

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О новшествах в сфере образования заговорили на фоне недавних школьных скандалов в Гомеле.

Случай в школе № 15. 11 сентября 2019 года во время уроков учительница начальных классов выругалась матом на ученика 4-го класса, держа в руках над ним парту и угрожая убить: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!» Одноклассники сняли происходящее на видео, а запись опубликовал региональный портал. 18 сентября стало известно, что учительница восстановлена на работе. Премьеру дали предупреждение, директора уволили. И это не всё.

Инцидент в гимназии № 71. 21 января 2020 года учительница начальных классов потянула за ухо девочку из 3-го класса. Да так, что ребёнку пришлось накладывать швы. Родители ребёнка обратились с заявлением в милицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.