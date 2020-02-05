Когда в Беларуси перестанут работать карточки без чипа

С 1 июля 2023 года в Беларуси перестанут принимать карточки без чипа, выпущенные белорусскими банками. Об этом в интервью корпоративному журналу Беларусбанка рассказал Дмитрий Калечиц, заместитель председателя правления Нацбанка.

По словам Дмитрия Калечица, на 1 июля 2019 года доля карточек с чипом составила более 70% от общей эмиссии.

Карточки международных платёжных систем VISA и Mastercard выпускаются только с чипом начиная с 1 июля 2015 года. Такое требование Нацбанк объяснял желанием повысить защиту денег владельцев карточки от мошенников, поскольку карточки с чипом считаются более надёжными. При этом карты VISA и Mastercard только с магнитной полосой, выпущенные до этой даты, продолжали работать до истечения их срока действия.

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С 1 января 2020 года чип стал обязательным для карточек национальной платёжной системы БЕЛКАРТ.

Также в Беларуси расширяются бесконтактные платежи. Как рассказал Дмитрий Калечиц, бесконтактные карты составляют 55% от общей эмиссии карточек, а 68% платёжных терминалов поддерживают такие операции.