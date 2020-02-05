Жителей Слуцка испугала фотография китайских гимнасток, приехавших в город. Во всём виноват коронавирус

«Кур'ер» регулярно публикует в своём Instagram ретро-новости с фотографиями 5-, 7- и 10-летней давности. Сегодня мы сделали пост о том, как семь лет назад китайские гимнастки приехали тренироваться в Слуцк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer) 5 Фев 2020 в 2:15 PST

Не все подписчики разобрались и подумали, что гимнастки из Китая приехали в эти дни. И появились комментарии, подобные этим:

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«Объясните, как, зная ситуацию в мире, особенно в Китае, можно было такое допустить, инкубационный период вируса 14 дней, даже если они сейчас не больны, то не факт, что они не заболеют. Кто вообще за это отвечает?»

«У нас, в Слуцке, всё делают против людей наших. Зачем эти гимнастки здесь? А для того, чтобы заразить? Никто не думает о нас, о людях. Если что случится, так и лечить же нечем».

В редакцию «Кур'ера» позвонила читательница и рассказала, что родители, которые водят детей в спортивную школу, созваниваются друг с другом, обсуждают новость, и не знаю, что делать.

Напомним, что китайские гимнастки приезжали в 2013 году, то есть ровно семь лет назад.

Позвонившая в редакцию женщина попросила редактора ещё раз уточнить, действительно ли речь идёт о событии 7-летней давности или гимнастки приехали сейчас.

Одна из читательниц, оставившая комментарий к посту, помнит те дни: «Я как раз училась в том колледже. До сих пор помню их восторг, когда они снег увидели».