Что стоит дарить молодой маме и малышу, а что — нет. Личный опыт случчанки

Lampa
Lampa
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«Дарёному коню в зубы не смотрят» — так звучит всем известная пословица. Но я всё-таки хочу поднять тему подарков, в частности маленьким детям, дабы в дальнейшем этот «конь» не был грузом, который и нести тяжело, и выкинуть жалко.

После рождения сына я уже год сталкиваюсь с подарками, которые, к сожалению, приходится отдавать кому-нибудь другому. Поэтому я составила топ подарков, которые, по моему мнению, не стоит дарить от слова «совсем» (если, конечно, родители сами не запросят этот подарок).

Подгузники

Наивно полагать, что памперсы всегда пригодятся. Это далеко не туалетная бумага. Детская кожа очень чувствительная. Не всем подходят подгузники, на которые упадёт ваш взгляд. Только родители знают, какой бренд, какой размер, какой тип памперсов лучше всего подходит их детям и не вызывает раздражения и аллергии. Это же относится и к детским соскам.

Питание

Если вы не знаете вкусов малыша и разрешённую для него продукцию, лучше избегать таких подарков. Не все дети любят первый прикорм в виде брокколи и цветной капусты и не всем детям можно есть ягодные «пюрешки». Чтобы не ошибиться в выборе детского пюре, лучше отдать предпочтение наименее аллергенным составам. Например, банану или яблоку.

Некачественная одежда

Детские вещи, к сожалению, стоят недёшево. Если вы хотите подарить что-то из одежды, но ваши финансы не позволяют купить качественную одежду, то лучше не рисковать с одеждой из эконом-маркетов. Красящаяся, синтетическая одежда может плохо сказаться на нежной коже малыша.

«Дарёному коню в зубы не смотрят» - так звучит всем известная поговорка. Но я всё-таки хочу поднять тему подарков, в частности маленьким детям, дабы в дальнейшем, этот «конь» не был грузом, который и нести тяжело, и выкинуть жалко.

Игрушки на вырост

Например, если малышу полгода, то свой выбор лучше остановить на развивающей игрушке, подходящей для этого возраста. Не стоит покупать с запасом на два года вперёд. Такие подарки, как правило, не доживают до нужного возраста, а хранить их в шкафу — это значит урезать место на два года вперёд.

Хрупкие конструкции

Игрушки, на которых присутствуют бумажные глазки, мелкие съёмные детали, быстрый доступ к батарейкам — сразу мимо. Такие игрушки могут навредить малышам, которые любят тянуть всё в рот.

В качестве аналога антиподаркам могу предложить со стороны молодой мамы альтернативу:

Колготки или носки

Сколько бы ни было колготок, их всегда мало. Где-то памперс подведёт, где-то ребёнок срыгнёт, где-то кашу размажет. Носочки тоже используются регулярно: под первые шаги и в качестве утепления ножек. Зная хотя бы примерный возраст ребёнка, с таким подарком сложно ошибиться.

Бытовые принадлежности

Влажные салфетки, детское мыло, шампуни, пенки, лосьоны — это гарантия того, что ваш подарок окажется в использовании.

Игрушки по возрасту

Почти всё, что попадает в детскую ручку, вызывает интерес у ребёнка. А если малыш может играть с вещью самостоятельно, то это двойная польза.

Подарок с душой

Любая мама оценит подарок, сделанный для её ребёнка своими руками. Например, вязаные шапочка с шарфиком, варежки или плед в коляску.

Сертификат в детский магазин

Если уж совсем беда с идеей и в голову ничего не идёт, дайте возможность маме самой выбрать подарок для малыша. Подарите ей сертификат в детский магазин. Тут уж будет 100% попадание.

А вообще, лучшим решением будет спросить у родителей ребёнка, что ему действительно необходимо.

Светлана М.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com, lampa@kurjer.info.

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