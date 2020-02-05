В День всех влюблённых, в пятницу, 14 февраля, уже пожелали расписаться две слуцкие и восемь солигорских пар. Заявления на регистрацию брака в отделах ЗАГСа ещё принимают — до 11 февраля включительно. Поэтому тем, кто желает стать мужем и женой именно в этот день, ещё не поздно поторопиться.



В прошлом году, невисокосном, желающих вступить в брак в День святого Валентина было больше: 6 слуцких и 18 солигорских пар. А 14 февраля 2014 года в Слуцке расписались 12 пар, а в Солигорске — 40.

«Случчане не суеверные. Они не подстраиваются под красивые или магические даты. И правильно делают. Я считаю, если хочется сегодня, значит, нужно сегодня, а не ждать каких-то красивых дат. Не это главное для крепкого брака», — отметила Анна Шавнёва, начальник отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома. Она добавила, что самыми ажиотажными датами росписи были 08.08.08 и 11.11.11. Тогда расписались 18 и 17 пар соответственно.

Ольга Лиходиевская, начальник отдела ЗАГС Солигорска, сказала, что у них всё наоборот.

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«Солигорчане любят красивые даты, у нас всегда в такие дни есть молодожёны, несмотря на то, будний это день или нет. В этом году в День всех влюблённых мы будем поздравлять не только молодожёнов, но и одну пару золотых юбиляров», — отметила она.

Ещё одна красивая дата приходится на четверг — 20.02.2020 . В Слуцке в этот день планирует пожениться одна пара, в Солигорске — 6.